Fenerbahçe - Başakşehir maçında 5 dakikada 3 kırmızı kart!

Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ile Rafael ve İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe - Başakşehir maçında 5 dakikada 3 kırmızı kart!
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23 Aralık 2020 20:44
Fenerbahçe - Başakşehir maçında hakem Bahattin Şimşek, 5 dakika içinde Başakşehir cephesine 3 kırmızı kart birden çıkardı.

Önce 68. dakikada Başakşehir'de Rafael ile Skrtel, Thiam'ı orta sahada durdurmak isterken Rafael kayarak bir müdahale yaptı. Thiam'ın yerde kalmasının ardından hakem Şimşek, Rafael'e sarı kartını gösterdi ve bu karara tepki gösteren Brezilyalı oyuncu topu tribünlere doğru vurunca ikinci sarı kartı, ardından da kırmızı kartı gördü.

Pozisyon sonrasında yaptığı itirazlar nedeniyle Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da tribüne gönderildi.

İRFAN CAN KAHVECİ DE ATILDI

Karşılaşmanın 73. dakikasında da Başakşehir'de İrfan Can Kahveci üst üste gördüğü sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.



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