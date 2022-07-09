Fenerbahçe, ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Hull City'e kiralanan İranlı oyuncu Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisi ile birlikte İngiliz kulübüne transfer olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe, ayrılığı resmen açıkladı
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09 Temmuz 2022 14:05
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Hull City'e kiralanan Allahyar Sayyadmanesh'in kalıcı olarak Hull City'e transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Allahyar Sayyadmanesh'in İngiltere'nin Hull City takımına kalıcı transferi tamamlanmıştır. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Fenerbahçe, İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh için Hull City'den 4.5 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzden 50 pay kazanacak.
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