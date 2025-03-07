Fenerbahçe, Avrupa'da ilk kez evinde 3 gol yedi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 ilk maçında İskoçya ekibi Glasgow Rangers'ı konuk etti.



Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı deplasman ekibi Rangers, 3-1'lik skorla kazandı.



Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında ilk kez evinde 3 gole engel olamadı.



Bu sezon Avrupa'da evinde 2'si Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere 8. müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, 2-0 kaybettiği Athletic Bilbao maçı dışında rakiplerine en fazla 1 gol şansı vermişti.



Fenerbahçe, ilk kez kalesinde 3 golü Rangers karşısında gördü.



