Fenerbahçe, Avrupa'da ilk kez evinde 3 gol yedi

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da evinde ilk kez bir maçta kalesinde 3 gol gördü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Avrupa'da ilk kez evinde 3 gol yedi
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07 Mart 2025 00:33

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 ilk maçında İskoçya ekibi Glasgow Rangers'ı konuk etti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı deplasman ekibi Rangers, 3-1'lik skorla kazandı. 

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında ilk kez evinde 3 gole engel olamadı.

Bu sezon Avrupa'da evinde 2'si Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere 8. müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, 2-0 kaybettiği Athletic Bilbao maçı dışında rakiplerine en fazla 1 gol şansı vermişti. 

Fenerbahçe, ilk kez kalesinde 3 golü Rangers karşısında gördü.


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