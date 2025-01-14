Fenerbahçe anlaşma sağladı: Tuta

Fenerbahçe, 25 yaşındaki stoper Tuta'nın transferi için kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe anlaşma sağladı: Tuta
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14 Ocak 2025 10:46
Son güncelleme 14 Ocak 2025 11:46
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir transferi tamamlamak üzere...

Fenerbahçe, 25 yaşındaki stoper Tuta'nın transferi için kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya vardı.

OYUNCU İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe oyuncunun temsilcisi ile sözleşme görüşmelerine başladı.

Sarı lacivertli takım, oyuncuyla da kısa süre içinde anlaşma sağlayıp transferi resmi olarak açıklamak için görüşmelerini sürdürüyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Frankfurt'un 2019 yılında 1.8 milyon euroya transfer ettiği Brezilyalı stoper, bu sezon 22 maçta forma giydi ve 1 gol attı. 

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