Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir transferi tamamlamak üzere...
Fenerbahçe, 25 yaşındaki stoper Tuta'nın transferi için kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya vardı.
OYUNCU İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe oyuncunun temsilcisi ile sözleşme görüşmelerine başladı.
Sarı lacivertli takım, oyuncuyla da kısa süre içinde anlaşma sağlayıp transferi resmi olarak açıklamak için görüşmelerini sürdürüyor.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Frankfurt'un 2019 yılında 1.8 milyon euroya transfer ettiği Brezilyalı stoper, bu sezon 22 maçta forma giydi ve 1 gol attı.
FENERBAHÇE'NİN TRANSFERLİ İLK 11'İNİ KURMAK İÇİN TIKLA!
Fenerbahçe, 25 yaşındaki stoper Tuta'nın transferi için kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya vardı.
OYUNCU İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe oyuncunun temsilcisi ile sözleşme görüşmelerine başladı.
Sarı lacivertli takım, oyuncuyla da kısa süre içinde anlaşma sağlayıp transferi resmi olarak açıklamak için görüşmelerini sürdürüyor.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Frankfurt'un 2019 yılında 1.8 milyon euroya transfer ettiği Brezilyalı stoper, bu sezon 22 maçta forma giydi ve 1 gol attı.
FENERBAHÇE'NİN TRANSFERLİ İLK 11'İNİ KURMAK İÇİN TIKLA!