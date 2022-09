Fenerbahçe Akademi'nin ilk turnuvası başlıyor

Fenerbahçe Futbol Akademi tarafından hayata geçirilen 'Her ay bir turnuva' projesinin ilk organizasyonu "Semih Şentürk Turnuvası", 24 Eylül 2022'de Fenerbahçe Fikirtepe Tesisleri'nde gerçekleşecek.



Amatör kulüplerin 10 yaş altı takımlarının katılımıyla gerçekleşecek ve 16 ekibin mücadele edeceği turnuvaya ismi verilen Fenerbahçeli eski futbolcu Semih Şentürk, turnuvaya dair açıklama yaptı.



Kariyerine Fenerbahçe Futbol Akademi'de forvet antrenörü ve 16 yaş altı takımı yardımcı antrenörü olarak devam eden Şentürk, "Bu yaştaki futbolcular için turnuvalar çok önemlidir. Turnuvaya 16 takım katılıyor. Tam yetişme çağındalar ve böyle sık sık maç yaparak kendilerini gösterme şansı buluyorlar. Benim zamanımda böyle organizasyonlar yoktu. Çocuklar için çok büyük fırsat. Akademimiz açısından da bir tanıtım olacak. Şimdiden büyük heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.



Şentürk, ilk turnuvaya isminin verilmesine ilişkin ise şunları kaydetti:



"Hem Fikirtepe'yi hem Dereağzı'nı hem de Samandıra'yı görmüş, Fenerbahçe forması için uzun yıllar ter dökmüş bir insan olarak turnuvanın isminin Semih Şentürk olduğunu duyduğumdan beri çok heyecanlıyım. Çocuklar da benim kadar heyecanlı olacaklardır, umarım o gün heyecanlarını kontrol altına alıp sahada iyi şeyler gösterebilirler. Bir an önce 24 Eylül'ün gelmesini bekliyorum. İzmir'den ilk geldiğimde annemin babamın 15 yaşımda beni bıraktığı yerde, Fikirtepe Tesislerimizde benim adıma turnuva düzenlenmesi beni çok heyecanlandırdı. Dediğim gibi o günü bekliyorum. Umarım o gün de güzel maçlar olur, sakatlıksız bir şekilde, coşkuyla tüm sporcularla iyi bir gün geçiririz."



Ekim'de Cumhuriyet, Kasım'da Can Bartu



Projenin ikinci ve üçüncü adımı olan Cumhuriyet Turnuvası ile Can Bartu Turnuvası, sırasıyla 29 Ekim ve 16 Kasım'da 11 yaş altı takımların katılımıyla gerçekleşecek.



Turnuvalara dair duyurular Fenerbahçe Futbol Akademi resmi hesaplarından yapılmaya devam edecek.