Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, rakibiyle ligde 40. kez rakip olacak.



İki ekip, bugüne kadar ligde 39 kez karşı karşıya gelirken, söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 22 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Adana temsilcisi ise 5 maçı kazanırken, 12 karşılaşma berabere sonuçlandı.



Fenerbahçe'nin 39 maçta attığı 76 gole, Adana Demirspor 39 golle karşılık verdi.



KADIKÖY'DE FENERBAHÇE ÖNDE



Fenerbahçe, ev sahibi olduğu müsabakalarda rakibine önemli üstünlük kurdu.



İki takım arasında Kadıköy'de oynanan 19 lig karşılaşmasından 13'ünü sarı-lacivertliler kazanırken, Adana Demirspor 2 kez galip geldi, 4 maç ise beraberlikle sona erdi.



Sarı-lacivertliler, iç sahada kalesinde 14 gol görürken, rakip fileleri 50 kez sarstı.



FARKLI GALİBİYETLER FENERBAHÇE'DEN



Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında ligde oynanan karşılaşmalarda farklı sonuçlar görüldü.



1988-1989 sezonunda Kadıköy'de oynanan müsabakada sarı-lacivertliler rakibini 6-0 ile geçerken, rekabetteki en farklı galibiyeti elde etti.



İki takım arasında en gollü müsabaka ise 1991-1992 sezonunda oynandı. Söz konusu karşılaşmada Fenerbahçe sahasında rakibini 6-1 yenerken, maç toplam 7 gole sahne oldu.



Öte yandan sarı-lacivertliler, 2 sefer rakibini ligde 5-0 ile geçti.





Süper Lig'de aldığı 9 galibiyet ve 12 beraberlikle 39 puan toplayarak haftaya 9. sırada giren Akdeniz ekibi, 79 puanla 2. sırada bulunan rakibi karşısında iyi sonuç almaya çalışacak.Deplasmanda oynadığı 15 maçta 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi sahasında yenerek 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor.Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ile sahasında oynadığı ilk maçtan golsüz beraberlikle ayrılan Adana ekibi, ligdeki son 3 maçından 2 galibiyet 1 beraberlikle 7 puan elde etti.