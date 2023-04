Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.MKE Ankaragücü, 81. dakikada Ali Sowe ile öne geçti. Fenerbahçe, bu gole 87. dakikada penaltıdan Enner Valencia ile karşılık verdi. Fenerbahçe'de 90+6'da sahneye çıkan Miguel Crespo maçın skorunu 2-1 olarak belirledi.Özellikle ilk yarıda önemli fırsatlar yakalayan Fenerbahçe, iki kez direği geçemedi.Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ile lider Galatasaray arasındaki puan farkı 6'da kaldı.Fenerbahçe, ligde 60 puana ulaştı. MKE Ankaragücü 28 puanda kaldı.Fenerbahçe, gelecek hafta Başakşehir deplasmanına konuk olacak. MKE Ankaragücü sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 5 değişikliğe gitti.Tecrübeli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kart cezası nedeniyle Ferdi Kadıoğlu'nu kadroya alamadı.Portekizli çalıştırıcı, Ferdi'nin yanı sıra sakatlığı sebebiyle Altay Bayındır'ı da oynatamazken, Willian Arao, İrfan Can Kahveci ve Emre Mor'u ise yedek soyundurdu.68 yaşındaki teknik adam, bu isimlerin yerine İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Diego Rossi ve Arda Güler'i ilk 11'de değerlendirdi.MKE Ankaragücü karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Jesus, savunma hattını Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Ezgjan Alioski'den oluşturdu. Orta sahada İsmail Yüksek ile Miha Zajc'a şans veren deneyimli teknik adam, kanatlarda Arda Güler ile Diego Rossi'yi değerlendirdi. Jesus, gol yollarında ise Enner Valencia-Serdar Dursun ikilisine güvendi.Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Willian Arao, Emre Mor, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro ise yedek bekledi.Fenerbahçe'nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat, bu sezon ilk kez bir lig maçına 11'de çıktı.Sezon başında sarı-lacivertli takıma kiralık olarak katılan 24 yaşındaki kaleci, Altay'ın sakatlığında ligde forma şansı buldu.İrfan Can, bu sezon Türkiye Kupası'nda 2 maça ilk 11'de başlamıştı.Fenerbahçe'nin genç sol beki Jayden Oosterwolde, sakatlığının ardından kadroya alındı.Sarı-lacivertlilerin 19 Mart'ta ligde Alanyaspor'u ağırladığı müsabakaya ilk 11'de başlayan 21 yaşındaki oyuncu, sakatlanarak maça devam edememişti.Oosterwolde, yaklaşık 1 ay sonra ilk kez kadroda yer aldı.Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemedi.Bu isimlerin yanı sıra henüz hazır olmayan Luan Peres ve Michy Batshuayi de kadroda yer almadı.Gustavo Henrique de teknik heyet tercihiyle kadroda bulunmadı.Fenerbahçe, genç futbolcusu Arda Güler ile 8. dakikada ceza sahası dışından şansını denedi. Arda'nın vuruşunu son anda kaleci Gökhan Akkan kurtardı. Devam eden pozisyonda Arda'nın kullandığı kornerde Samet'in kafa vuruşunu Kitsiou çizgiden çıkardı.Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, performansıyla dikkat çekti. Takımının tehlikeli ataklarının hepsinde yer alan Arda Güler taraftarlardan da büyük destek aldı.Fenerbahçe, 41. dakikada gole yaklaştı. Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda Szalai kafayı vurdu. Top üst direkten döndü.Arda Güler, 44. dakikada adeta bir resital sundu. Rakip ceza yayında topla buluşan Arda, 3 futbolcudan sıyrıldıktan sonra kaleci Gökhan ile karşı karşıya geldi. Arda, bu pozisyonda Gökhan'ı geçemedi.Fenerbahçe, ilk yarının son anlarında yine direği geçemedi. Arda Güler'in soldan kullandığı köşe vuruşuna Samet vurdu. Top üst direkten geri geldi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, MKE Ankaragücü maçının ilk yarısında hakem Atilla Karaoğlan'a sert bir şekilde tepki gösterdi.Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, ilk yarının son anlarında sarı kart gördü. Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcular, bu sarı karta itirazda bulundu.İlk yarının sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de pozisyon için itirazlar devam etti. Jorge Jesus, yardımcısı Joao De Deus ile birlikte sahaya girerek itirazlarını sürdürdü. Hakem Atilla Karaoğlan, itirazların ardından Deus'a sarı kart gösterdi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 0-0 biten ilk yarının ardından oyuna müdahalede bulundu. Sarı-lacivertlilerde Serdar Dursun çıktı ve Joao Pedro oyuna dahil oldu.Fenerbahçe'de ligde ilk kez 11'de forma giyen kaleci İrfan Can Eğribayat, 54. dakikada kritik bir kurtarışa imza attı. İrfan Can, bu dakikada Diack'ın yakın mesafeden vuruşunda gole izin vermedi.Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Diego Rossi'ye oyundan çıktığı sırada tepki gösterdi. Uruguaylı futbolcu 64. dakikada kenara gelirken ıslıklandı. Öte yandan Fenerbahçe tribünleri Rossi yerine oyuna dahil olan Emre Mor için tezahüratta bulundu.Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 78. dakikda oyundan çıkarken ayakta alkışlandı. Fenerbahçe'de bu dakikada Arda ile birlikte Miha Zajc da kenara geldi. İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo oyuna dahil oldu.Fenerbahçeli taraftarlar bu dakikada ayrıca oyuna dahil olan İrfan Can'a da büyük destek verdi.MKE Ankaragücü, karşılaşmanın 81. dakikasında öne geçti. Bu dakikada hızlı gelişen atakta Ali Sowe, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ali Sowe, vuruşunda kaleci İrfan Can'ı geçemedi. Pozisyonu iyi takip eden Ali Sowe, topu ağlara gönderdi.Fenerbahçeli tribünler, MKE Ankaragücü'nün golünün ardından yönetim aleyhine tezahüratta bulundu.Fenerbahçe, 84. dakikada penaltı kazandı. Alioski'nin soldan ortasında İrfan Can Kahveci, ceza sahası içerisinde topa yükselmek isterken yerde kaldı. Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. MKE Ankaragücü'nde Atakan, itirazlarının ardından sarı kart gördü.Penaltıda topun başına geçen Enner Valencia, topu ağlara gönderdi ve skora denge getirdi.Fenerbahçe, golden sonra önemli bir fırsattan yararlanamadı. 89. dakikada topu ceza sahasında önünde bulan Alioski'nin vuruşu dışarıya gitti.Maç 1-1 bitecek derken Fenerbahçe'de Miguel Crespo 90+6'da ceza sahası içinden golü attı. Fenerbahçe karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı.8. dakikada Arda Güler'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.9. dakikada Arda'nın soldan kullandığı kornerde Samet Akaydın'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda Kitsiou topu kale çizgisi üzerinde uzaklaştırdı.41. dakikada Arda Güler'in sağdan kullandığı kornerde Szalai'in ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.44. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Arda, Atakan Çankaya'yı çalımladıktan sonra ceza sahasına girdi. Ardından 3 rakip oyuncuyu oyundan düşüren genç futbolcunun karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Gökhan gole izin vermedi.45. dakikada Arda'nın soldan kullandığı kornerde Samet Akaydın'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Havalanıp kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan uzaklaştırdı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.52. dakikada Zajc'ın arka direğe gönderdiği topu Szalai kafayla altıpasın önüne indirdi. Valencia'nın röveşatasında meşin yuvarlak üstten auta gitti.54. dakikada MKE Ankaragücü gole yaklaştı. Emre Kılınç'ın ceza sahası içi sağında son çizgi üzerinden çevirdiği topu kontrol eden Diack, yakın mesafeden şutunu çekti. Kaleci İrfan Can Eğribayat'in müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.81. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin kaptırdığı topun ardından başlayan ani atakta meşin yuvarlağın sahibi olan ve kendi yarı sahasını geçen Diack, pasını savunmanın arkasına gönderdi. Topu kontrol eden Ali Sowe, ceza sahasına girmeden şutunu çekti ancak top kaleci İrfan Can Eğribayat'tan döndü. Seken topu altıpasın solunda tekrar önünde bulan Sowe, boş kaleye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.84. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Hanousek ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede İrfan Can Kahveci'nin yerde kalması üzerine maçın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi.87. dakikada topun başına geçen Valencia, meşin yuvarlak ile kaleci Gökhan'ı farklı köşelere gönderdi: 1-1.90+6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sol kanatta son çizgiye yakın bir noktada yerden pasında topla buluşan Miguel Crespo, çaprazdan şutunu çekti. Savunmadan dönen meşin yuvarlağı takip eden Crespo'nun ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta top uzak direğin yanından ağlarla buluştu: 2-1.Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.ÜlkerAtilla Karaoğlan, Serkan Ok, Esat Sancaktarİrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Szalai, Alioski, İsmail Yüksek (Dk. 64 Arao), Zajc (Dk. 78 Crespo), Arda Güler (Dk. 78 İrfan Can Kahveci), Rossi (Dk. 64 Emre Mor), Serdar Dursun (Dk. 46 Pedro), ValenciaGökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Mujakic, Kitsiou (Dk. 87 Fıratcan Üzüm), Diack, Taylan Antalyalı (Dk. 90+10 Moussiti-Oko), Hanousek, Zahid (Dk. 46 Dokanovic), Emre Kılınç (Dk. 64 Milson), SoweDk. 81 Sowe (MKE Ankaragücü), Dk. 87 Valencia (Penaltıdan), Dk. 90+6 Crespo (Fenerbahçe)Dk. 45+1 İsmail Yüksek, Dk. 90+10 Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Dk. 72 Diack, Dk. 74 Dokanovic, Dk. 84 Hanousek, Dk. 85 Atakan Çankaya, Dk. 86 Kitsiou, Dk. 90+9 Mujakic, Dk. 90+11 Milson (MKE Ankaragücü)