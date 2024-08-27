Felix Uduokhai'de fark yaratan detay!

Yeni sezona hızlı bir başlangıç yapan Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki 7. hamlesi Felix Uduokhai oldu. Daha önce Rafa Silva, Ciro Immobile, Gabriel Paulista, Can Keleş, Cher Ndour ve Emirhan Topçu'yu kadrosuna siyah-beyazlılar, Augsburg'tan Alman stoper Uduokhai'yi de İstanbul'a getirdi.
Nijerya asıllı olan 26 yaşındaki Felix Uduokhai hem fiziksel özellikleri hem de savunma yetenekleriyle geçen sezon adından söz ettirdi. Augsburg formasıyla Bundesliga'da 33 maça çıkan Uduokhai rakip filelere 2 gol gönderdi.
Deneyimli futbolcu sadece 3 kez sarı kart görürken bir defa da çift sarı karttan kırmızıyla oyun dışı kaldı.
HAVA TOPLARINDA OLDUKÇA ETKİLİ
Sol stoper pozisyonunda görev yapan 1,93'lük Felix Uduokhai hava toplarında oldukça başarılı. Temaslı ve sert oyunu seven Alman futbolcu güçlü fiziğiyle ikili mücadelelerde rakip forvetlere genelde üstünlük sağlıyor. Pasör özellikleriyle de dikkat çeken Uduokhai tıpkı yeni takım arkadaşı Paulista gibi geriden iyi oyun kuruyor. Uzun mesafeli paslarda da başarılı. Ayrıca solu kadar olmasa da sağ ayağını da etkili kullanıyor.
VAN BRONCKHORST ÖNEMLİ ROL OYNADI
Beşiktaş'ın Uduokhai'yi transfer etmesinde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un isteği de önemli rol oynadı. Hollandalı hocanın, Uduokhai'yi uzun süredir takip ettiği ve yaptığı detaylı analizlerin ardından transfere onay verdiği aktarıldı.
ALMANYA'DA 150 MAÇA ÇIKTI
Felix Uduokhai, Bundesliga'da Augsburg, Wolfsburg ve 1860 Münih formalarıyla toplam 150 maça çıkarken 4 gol attı. Deneyimli futbolcu geçen sezon Augsburg'da 33 maçta 2922 dakika sahada kalırken Bundesliga'nın en istikrarlı oyuncuları arasında yer aldı. Augsburg, Uduokhai'yi Temmuz 2020'de 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Wolfsburg'dan kadrosuna katmıştı.
Nijerya asıllı olan 26 yaşındaki Felix Uduokhai hem fiziksel özellikleri hem de savunma yetenekleriyle geçen sezon adından söz ettirdi. Augsburg formasıyla Bundesliga'da 33 maça çıkan Uduokhai rakip filelere 2 gol gönderdi.
Deneyimli futbolcu sadece 3 kez sarı kart görürken bir defa da çift sarı karttan kırmızıyla oyun dışı kaldı.
HAVA TOPLARINDA OLDUKÇA ETKİLİ
Sol stoper pozisyonunda görev yapan 1,93'lük Felix Uduokhai hava toplarında oldukça başarılı. Temaslı ve sert oyunu seven Alman futbolcu güçlü fiziğiyle ikili mücadelelerde rakip forvetlere genelde üstünlük sağlıyor. Pasör özellikleriyle de dikkat çeken Uduokhai tıpkı yeni takım arkadaşı Paulista gibi geriden iyi oyun kuruyor. Uzun mesafeli paslarda da başarılı. Ayrıca solu kadar olmasa da sağ ayağını da etkili kullanıyor.
VAN BRONCKHORST ÖNEMLİ ROL OYNADI
Beşiktaş'ın Uduokhai'yi transfer etmesinde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un isteği de önemli rol oynadı. Hollandalı hocanın, Uduokhai'yi uzun süredir takip ettiği ve yaptığı detaylı analizlerin ardından transfere onay verdiği aktarıldı.
ALMANYA'DA 150 MAÇA ÇIKTI
Felix Uduokhai, Bundesliga'da Augsburg, Wolfsburg ve 1860 Münih formalarıyla toplam 150 maça çıkarken 4 gol attı. Deneyimli futbolcu geçen sezon Augsburg'da 33 maçta 2922 dakika sahada kalırken Bundesliga'nın en istikrarlı oyuncuları arasında yer aldı. Augsburg, Uduokhai'yi Temmuz 2020'de 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Wolfsburg'dan kadrosuna katmıştı.