Fatih Terim'in transfer mesajı: 'Ağlayacak değilim'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, aklındaki transferlerin tamamının henüz yapılamamış olmasına rağmen



Takımı değerlendiren Terim, "Galatasaraylıların aklı fikri hep futboldadır. Şu ana kadar isteklerle, olanlar yan yana gelmeyebilir ama dünyanın sonu değildir. Mevcut oyuncularımız da iyidir, kadromuz da iyidir. Bazı fırsat transferlerini de yaptık, 5 Ekim'e kadar zamanımız var, kovalayacağız. Söylenecek halim yok, karalar bağlayacak halim de yok biz Galatasarayız. Taraftardan ricam, Galatasaray ile bir bütün olsunlar, tam konsantre olun ve hep beraber Mayıslara koşalım ancak böyle olursa olur. Bazen istekler ile gerçekler yan yana gelmeyebilir ama bir daha altını çiziyorum; dünyanın sonu değil" ifadelerini kullandı.



Konuşmadığı eleştirilerine de yanıt veren deneyimli hoca, "Herhangi bir şey için konuşmuyor değilim. Konuşma zamanı gelince konuşurum merak etmesinler. Mayıslara beraber koşmak için tek ses olmamız lazım." diye konuştu.



