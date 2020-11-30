Fatih Terim'den Mbaye Diagne'ye tebrik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor deplasmanında hat-trick yapan Mbaye Diagne'yi tebrik etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den Mbaye Diagne'ye tebrik
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30 Kasım 2020 08:56
13 milyon Euro karşılığında transfer edilen ancak geldiği günden bu yana performansıyla hayal kırıklığı yaratan Mbaye Diagne önceki gün eleştirilere adeta hat-trickle yanıt verdi.

Falcao'nun yokluğunda 3 golüyle yıldızlaşan ve Aslan'ı galibiyete taşıyan Senegalli oyuncuyu, son düdüğün ardından Fatih Terim tebrik etti.

Tecrübeli hocanın, başarılı forvete, "İşte bu! Bizim istediğimiz, taraftarın istediği Diagne bu! Böyle devam et" dediği öğrenildi.



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