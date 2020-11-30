13 milyon Euro karşılığında transfer edilen ancak geldiği günden bu yana performansıyla hayal kırıklığı yaratan Mbaye Diagne önceki gün eleştirilere adeta hat-trickle yanıt verdi.



Falcao'nun yokluğunda 3 golüyle yıldızlaşan ve Aslan'ı galibiyete taşıyan Senegalli oyuncuyu, son düdüğün ardından Fatih Terim tebrik etti.



Tecrübeli hocanın, başarılı forvete, "İşte bu! Bizim istediğimiz, taraftarın istediği Diagne bu! Böyle devam et" dediği öğrenildi.



