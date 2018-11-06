Fatih Terim'den 'koruma' tepkisi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Schalke 04 maçı için düzenlenen basın toplantısı öncesi sıkıntılı bir durum yaşadı.Özel koruma sayısının fazlalığı teknik direktör Fatih Terim'i rahatsız etti. Terim, "Beni basından mı koruyacaksınız?" diyerek tepki gösterdi.Öte yandan, sarı-kırmızılılar karşılaşmasının son çalışmasını mücadelenin yapılacağı statta Fatih Terim idaresinde yaptı.