Fatih Terim: 'Galatasaray asla pes etmez'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, şampiyonluk yarışında son ana kadar mücadele edeceklerini ifade etti.



"Sonuna kadar gideceğimiz, sonuna kadar mücadele edeceğimiz ve pes etmeyeceğimiz aşikar"



Fatih Terim: "Hesapta olmayan puan kaybıyla başladık, sakatlarımız var, cezalarımız var ama Galatasaray bunları söyleyebilecek bir takım değil. En iyisini yapmaya çalışacağız"



"Genç futbolculara bakış açımız çok açık, ümit ederim çok sert bir hamle yapmam. Bundan kastım; 4-5 genç oyuncumu birden sahaya sürmek zorunda kalmam"



