Fatih Terim'den duran top uyarısı: "Sadece Cicaldau!"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımına penaltı uyarısında bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den duran top uyarısı: 'Sadece Cicaldau!'
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31 Ekim 2021 10:08
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş maçında yaşanan penaltı krizine el attı.

Tecrübeli teknik adam, derbide Mustafa Muhammed'in Cicaldau'dan topu alıp penaltıyı kullanması sonrasında takımla yaptığı toplantıda oyuncularına uyarıda bulundu.

Duran topları sadece Cicaldau'nun kullanacağını söyleyen Terim'in, "Beşiktaş maçındaki hatamız mağlubiyete neden oldu. Bundan sonra duran topları ve penaltıları Cicaldau kullanacak." dediği öğrenildi.

Galatasaray forması ile bu sezon Süper Lig'de 9 maça çıkan Rumen futbolcu, 3 gol - 1 asistlik performans sergiledi.


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