Fatih Tekke: 'Son yılların en iyi Fenerbahçe'si'

İstanbulspor teknik direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe'ye kaybettikleri Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası konuştu.
Tekke maçla ilgili değerlendirmesinde, "Oynadığımız takımın belli bir ritmi, oyun şablonu, ön alan baskısı var. Kolay top kaptırmıyorlar ve direkt hücumlar yapıyorlar. Kaliteli oyuncuları var. Biz kendi seviyemizi, kalitemizi biliyoruz. Denediğimiz, yapmak istediğimiz şeyler iyiydi ama skor iyi değildi. İki gol yedik ve Fenerbahçe'ye karşı gol bulmak kolay değil. Topa sahip olmak istedik ama kolay değildi, ciddi baskı yapıyorlar. Kaliteli işler çıkarmak gerekiyor." sözlerini kullandı.
"FİZİKSEL PERFORMANSIMIZDAN MEMNUN DEĞİLİM"
Takımının fiziksel performansından memnun olmadığını belirten Tekke, "Biz iyi çalıştık. Rakibimiz Fenerbahçe değil. Kupada ilerlemek istiyorduk. Bir şansımız olabilirdi. Oyuncularımın fiziksel performansından memnun değilim. Bu kadar kolay top kaptırır isek şansımız çok fazla kalmaz kaliteli oyunculara karşı. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Ligdeki rakiplerimizle oynayacağımız maçlara odaklanacağız. Eksiklerimiz malum. Deneyeceğiz." diye konuştu.
"SON YILLARIN EN GÜÇLÜ FENERBAHÇE'Sİ"
Fenerbahçe'nin son yılların en güçlü dönemi olduğunu belirten Tekke, savunma zaaflarından bahsederek Süper Lig'in kalan maçlarının tamamına kazanmak için çıkacaklarını belirterek, "Aradan sonra başlangıç; son yılların en iyi Fenerbahçe'si, araya girmeden önce en coşkulu takım olan Galatasaray. İkisi de deplasman. Kolay maç yok. Bizim daha sert olmamız gerekiyor savunmada özellikle... Top bizdeyken bir şablonumuz var. Buna bazen müsaade edilmiyor, bazen kalitemiz yetmiyor. Rakiplerimiz bizi cezalandırır dikkatli olmazsak. Çok kadro alternatifimiz yok. Kolay gol yemememiz gerekiyor. Benim ümidim hiç bitmez. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Umarım Allah nasip eder." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
BASIN TOPLANTISI
Tekke basın toplantısında ise daha sert bir takım olmaları gerektiğinin altını çizerek, "Skor çok daha fazla olabilirdi. Ön alan baskımız, kazandığımız toplar ama maçın hikayesi, top bizdeyken topu çok kolay rakibe vermemiz, baskılardan çıkamayışımız. Bizim açımızdan çok üretken olduğumuzu söyleyemem. Maç başında bireysel hataların da oluşu maçın seyrini değiştiriyor. Daha sert olmamız lazım." dedi.
"RAKİBİMİZ FENERBAHÇE DEĞİL"
Hücumda yapabileceklerinin şekil olarak belli olduğunu, çalıştıklarını ve tekrar ettiklerini aktaran Tekke, şöyle devam etti:
"Ama oyun sadece hücumla oynanmıyor. Daha sert daha doğru savunma yapmamız lazım. Benim için özeti şu; Fenerbahçe 50 milyon dolarlık ya da avroluk, kaç bilmiyorum tam, bu takım bu kadar hızlı geriye koşuyorsa bizimki de koşmalı. Buna çalışıyoruz. Neticede kaybettiğimiz bir maç. Rakibimiz olmayan kaliteli bir takımla oynadık. Lige başlayacağız. Eşit rakipler bizim için daha önemli. Bu tür maçlardan ne moral ne alabilirdik, attığımız gol haricinde? Çok fazla bir şey aldığımızı düşünmüyorum."
Tekke maçla ilgili değerlendirmesinde, "Oynadığımız takımın belli bir ritmi, oyun şablonu, ön alan baskısı var. Kolay top kaptırmıyorlar ve direkt hücumlar yapıyorlar. Kaliteli oyuncuları var. Biz kendi seviyemizi, kalitemizi biliyoruz. Denediğimiz, yapmak istediğimiz şeyler iyiydi ama skor iyi değildi. İki gol yedik ve Fenerbahçe'ye karşı gol bulmak kolay değil. Topa sahip olmak istedik ama kolay değildi, ciddi baskı yapıyorlar. Kaliteli işler çıkarmak gerekiyor." sözlerini kullandı.
"FİZİKSEL PERFORMANSIMIZDAN MEMNUN DEĞİLİM"
Takımının fiziksel performansından memnun olmadığını belirten Tekke, "Biz iyi çalıştık. Rakibimiz Fenerbahçe değil. Kupada ilerlemek istiyorduk. Bir şansımız olabilirdi. Oyuncularımın fiziksel performansından memnun değilim. Bu kadar kolay top kaptırır isek şansımız çok fazla kalmaz kaliteli oyunculara karşı. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Ligdeki rakiplerimizle oynayacağımız maçlara odaklanacağız. Eksiklerimiz malum. Deneyeceğiz." diye konuştu.
"SON YILLARIN EN GÜÇLÜ FENERBAHÇE'Sİ"
Fenerbahçe'nin son yılların en güçlü dönemi olduğunu belirten Tekke, savunma zaaflarından bahsederek Süper Lig'in kalan maçlarının tamamına kazanmak için çıkacaklarını belirterek, "Aradan sonra başlangıç; son yılların en iyi Fenerbahçe'si, araya girmeden önce en coşkulu takım olan Galatasaray. İkisi de deplasman. Kolay maç yok. Bizim daha sert olmamız gerekiyor savunmada özellikle... Top bizdeyken bir şablonumuz var. Buna bazen müsaade edilmiyor, bazen kalitemiz yetmiyor. Rakiplerimiz bizi cezalandırır dikkatli olmazsak. Çok kadro alternatifimiz yok. Kolay gol yemememiz gerekiyor. Benim ümidim hiç bitmez. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Umarım Allah nasip eder." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
BASIN TOPLANTISI
Tekke basın toplantısında ise daha sert bir takım olmaları gerektiğinin altını çizerek, "Skor çok daha fazla olabilirdi. Ön alan baskımız, kazandığımız toplar ama maçın hikayesi, top bizdeyken topu çok kolay rakibe vermemiz, baskılardan çıkamayışımız. Bizim açımızdan çok üretken olduğumuzu söyleyemem. Maç başında bireysel hataların da oluşu maçın seyrini değiştiriyor. Daha sert olmamız lazım." dedi.
"RAKİBİMİZ FENERBAHÇE DEĞİL"
Hücumda yapabileceklerinin şekil olarak belli olduğunu, çalıştıklarını ve tekrar ettiklerini aktaran Tekke, şöyle devam etti:
"Ama oyun sadece hücumla oynanmıyor. Daha sert daha doğru savunma yapmamız lazım. Benim için özeti şu; Fenerbahçe 50 milyon dolarlık ya da avroluk, kaç bilmiyorum tam, bu takım bu kadar hızlı geriye koşuyorsa bizimki de koşmalı. Buna çalışıyoruz. Neticede kaybettiğimiz bir maç. Rakibimiz olmayan kaliteli bir takımla oynadık. Lige başlayacağız. Eşit rakipler bizim için daha önemli. Bu tür maçlardan ne moral ne alabilirdik, attığımız gol haricinde? Çok fazla bir şey aldığımızı düşünmüyorum."