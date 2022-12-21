Fatih Tekke: 'Son yılların en iyi Fenerbahçe'si'

İstanbulspor teknik direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe'ye kaybettikleri Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası konuştu.Tekke maçla ilgili değerlendirmesinde, "" sözlerini kullandı.Takımının fiziksel performansından memnun olmadığını belirten Tekke, "" diye konuştu.Fenerbahçe'nin son yılların en güçlü dönemi olduğunu belirten Tekke, savunma zaaflarından bahsederek Süper Lig'in kalan maçlarının tamamına kazanmak için çıkacaklarını belirterek," sözleriyle açıklamalarını tamamladı.Tekke basın toplantısında ise daha sert bir takım olmaları gerektiğinin altını çizerek, "" dedi.Hücumda yapabileceklerinin şekil olarak belli olduğunu, çalıştıklarını ve tekrar ettiklerini aktaran Tekke, şöyle devam etti: