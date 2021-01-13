Fatih Öztürk: 'Fatih hoca beni hayata döndürdü'

Galatasaray'ın penaltılar sonucunda Yeni Malatyaspor'u Türkiye Kupası'nın dışına ittiği maçın ardından kaleci Fatih Öztürk açıklamalarda bulundu.



Yediği golde hata yaptığını ve penaltıdan önce Fatih Terim'in kendisiyle yaptığı konuşmanın önemine değinen Fatih, "Bu gece bütün duyguları yaşadım. Yapmamam gereken büyük bir hata yaptım. Uzatmalar çok değiş geçti. 'Bitti' dediğim anda beni hayata döndürdü. Fatih Hoca ile konuştum, 'Bana çıkaracaksın, bu maçın hikayesini sen yazıyorsun. Çıkaracaksın ve yola devam edeceğiz' dedi. Bu güçlü motivasyonu bana iyi geldi. Penaltılardan önce neler konuştuğumuzu şimdi açıklayamam, şampiyon olunca açıklarız. Penaltılara önceden çalışmıyorum, bu olay anlık bir şey. Golü yedikten sonra oyundan koptum ama beraberlikten sonra geri geldim. Penaltılar öncesinde Fatih Hoca ile de konuşunca tam anlamıyla kendime geldim." dedi.