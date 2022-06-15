Faroz Mahallesi şampiyon Trabzonspor'un renkleriyle boyandı!

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde "Faroz Mahallesi" olarak bilinen Yalı Mahallesi'nin bazı bölümleri, Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmasının ardından bordo-maviye boyandı.



Mahalle muhtarı Hamdi Karaçomak, Trabzonspor'un 38 yıl aranın ardından elde ettiği şampiyonluğu kutlamak ve mahallenin görüntüsünü güzelleştirmek adına eski evler, kaldırım taşları, muhtarlık binası, çeşme, çocuk parkının duvarları, merdiven basamakları ve korkuluklarını bordo-maviye boyama kararı aldı.



Ortahisar Belediyesinin de boya desteği sağladığı mahallenin bazı bölümleri, şampiyonluğun ardından mayıs ve haziranda yapılan çalışmalarla peyderpey boyandı. Mahalle, 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor'un renkleriyle boyanmış yapılarıyla dikkati çekiyor.



Karaçomak, AA muhabirine, Trabzonspor'un bazı efsane oyuncularının da yaşadığı mahallenin vatandaşlar tarafından "Faroz Mahallesi" olarak bilindiğini söyledi.



Trabzonspor'un geçen sezon ligi domine ederek, şampiyon olmayı hak ettiğini belirten Karaçomak, "Önceki yıllarda da hep şampiyonluk yarışının içerisinde olduk ama bu sene şampiyonluk bize nasip oldu. Aslında kolay bir şampiyonluk oldu diyebiliriz çünkü Trabzonspor olarak çok güzel bir sezon geçirdik." dedi.



Şampiyonluk ilan edilmeden önce mahalle olarak kutlamalara başladıklarını ifade eden Karaçomak, "Maçın olduğu her hafta sahilde, kahvehanelerde, balıkçı barınaklarında maçları seyreden taraftarlar olarak şampiyonluk coşkusunu havai fişekler ve bando eşliğinde kutladık." diye konuştu.



"Burası futbol ve Trabzonspor aşığı olan bir mahalledir"



Karaçomak, boya işlerinde mahallenin gençlerinin kendisine yardımcı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:



"Mahallemizin sakinleri de evlerini bordo-maviye boyanması için talepte bulunuyor çünkü burası futbol ve Trabzonspor aşığı olan bir mahalledir. 'Faroz Mahallesi' denildiği zaman bu tür etkinliklerin yapılabileceği bir mahalle olarak akla geliyor. Şampiyonluğumuzun son kutlamasını da geçtiğimiz hafta Faroz Balıkçı Barınakları'nda yaptık, tamamen görsel bir şölene dönüştü. Bu kutlamalarımız devam edecek. 'O sene bu sene, bundan sonra her sene' diyoruz."



Mahallede çok fazla eski merdivenin olduğunu aktaran Karaçomak, "Muhtarlığı, eski evlerimizden bazılarını, balıkçı arkadaşlarımızın dükkanlarını ve kaldırım taşları gibi yerleri bordo-maviye boyattık. Bizde iki bayrak sevilir, birisi Türk bayrağı, diğeri Trabzonspor bayrağı. Biz bu renklere aşığız ve bu renkler bizim için özeldir." dedi.



"İnşallah şampiyonluğumuzun devamı gelir"



Mahalle esnafından Hüseyin Yavuz da Faroz Mahallesi'nin Trabzonspor'un olmazsa olmazlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Çok beklediğimiz bir şampiyonluktu, geç bile kalmış bir şampiyonluktu ama bu seneye nasipmiş Allah nasip etti, yaşadık güzel oldu. 'Şampiyonluk nasıl kutlanır?' dünya gördü, inşallah şampiyonluğumuzun devamı gelir." ifadelerini kullandı.



Yavuz, merdiven basamaklarını bordo-mavi gören vatandaşların fotoğraf çektirdiğini belirterek, "Gurbetten gelen vatandaşlarımız daha çok ilgi gösteriyor, onlar da böylelikle hasret gidermiş oluyor." dedi.



Mahallede iş yeri bulunan Kadir Narin ise şampiyonluğun Trabzon'a yakıştığını ifade ederek, "Kayseri'den 20 yıl önce Trabzon'a taşındım, seviyoruz buraları. Burada 7'den 77'ye herkes futbolla yatıp kalktığı için gerçekten futbol seviliyor. Kayseriliyim ama Anadolu'da bir takımın şampiyon olması kadar sevindirici bir şey yok." diye konuştu.





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