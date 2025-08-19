19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Eyüp Aydın'ın talipleri artıyor

Galatasaray'ın genç futbolcusu Eyüp Aydın için Amed SF devreye girdi.

19 Ağustos 2025 11:18
Haber: Takvim, Fotoğraf: Galatasaray.org
Eyüp Aydın'ın talipleri artıyor
Süper Lig'de yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor.

Samsunspor ile anlaşmasına rağmen resmi imza atmayan genç orta saha Eyüp Aydın için bu kez 1. Lig'den sürpriz bir talip çıktı.

TRANSFERDE YENİ GELİŞME


Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Eyüp Aydın, Samsunspor ile anlaşma sağlamıştı. Ancak transfer henüz resmiyet kazanmamışken genç futbolcunun geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

AMED SF DEVREDE

TFF 1. Lig ekiplerinden Amed SF, Eyüp Aydın'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Yeşil-kırmızılı kulüp, Galatasaray ve oyuncu cephesiyle temaslarını sürdürüyor.

KARAR GALATASARAY VE EYÜP'TE

Transferin netlik kazanması için Galatasaray'ın ve Eyüp Aydın'ın vereceği karar bekleniyor. Taraflardan gelecek yanıt, genç futbolcunun yeni adresini belirleyecek.


 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
