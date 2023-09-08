2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 5. haftası 9 maçla başladı.



EURO 2024 Elemeleri'nin 5. haftasının ilk gününde B, E, G ve H gruplarında karşılaşmalar oynandı.



Gecenin öne çıkan maçında Fransa, sahasında ağırladığı İrlanda Cumhuriyeti'ni Aurelien Tchouameni ve Marcus Thuram'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.



Hollanda da sahasında Yunanistan'ı 3-0'lık skorla geçti. Ev sahibi ekibin gollerini Marten de Roon, Cody Gakpo ve eski Beşiktaşlı Wout Weghorts kaydetti.



Alınan sonuçlar şöyle:



B Grubu



Hollanda-Yunanistan: 3-0



Fransa-İrlanda Cumhuriyeti: 2-0



E Grubu



Çekya-Arnavutluk: 1-1



Polonya-Faroe Adaları: 2-0



G Grubu



Litvanya-Karadağ: 2-2



Sırbistan-Macaristan: 1-2



H Grubu



Kazakistan-Finlandiya: 0-1



Danimarka-San Marino: 4-0



Slovenya-Kuzey İrlanda: 4-2



