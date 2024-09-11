Ertuğrul Doğan: 'Fenerbahçe ceza almadı'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Tivibu Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Doğan, geçen sezon Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili konuştu.
Ertuğrul Doğan'ın sözleri şu şekilde:
"Kimsenin isteği olaylar değil bunlar, söylemlerimize dikkat ediyoruz. Ancak bazen ne yaparsan yap, bazı şeyler oluyor. Herkesin oyuncusunun, taraftarının yaptığı harekete dikkat etmesi gerekir. Trabzon'da en güzel misafirliği de görebilirsin, hayatının en sıkıntılı anlarını da yaşayabilirsin. Trabzonspor ile alakalı konuşmayın, şaka yapmayın, işinize bakın. Biz yapı olarak, şehir olarak bunları kaldırabilen bir yapıya sahip değiliz. Bu hak mıdır? Tabii ki değildir ama biz böyle insanlar değiliz. Bu şehre gelip, bazı şeyleri yapıp 'Ahh ne oldu!' demek çok mantıklı ve dürüstçe gelmiyor. Benim kimseyle ilgili durup dururken bir açıklamam da yok. Ali Koç'u da maça davet edeceğiz her zamanki gibi. Bizim hiçbir başkanla sorunumuz yok, bizim aramızda sorun olsa bu sahaya nasıl yansır? Benim de sert cevaplarım olmuştur, bundan sonra da olacaktır net söylüyorum. Kendi oyuncularımız, takımımız hakkında konuşursak sorun olmaz. Trabzonspor geçen sezonki yanlışının cezasını almıştır ama karşı taraf cezasını almamıştır."
Doğan, geçen sezon Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili konuştu.
Ertuğrul Doğan'ın sözleri şu şekilde:
"Kimsenin isteği olaylar değil bunlar, söylemlerimize dikkat ediyoruz. Ancak bazen ne yaparsan yap, bazı şeyler oluyor. Herkesin oyuncusunun, taraftarının yaptığı harekete dikkat etmesi gerekir. Trabzon'da en güzel misafirliği de görebilirsin, hayatının en sıkıntılı anlarını da yaşayabilirsin. Trabzonspor ile alakalı konuşmayın, şaka yapmayın, işinize bakın. Biz yapı olarak, şehir olarak bunları kaldırabilen bir yapıya sahip değiliz. Bu hak mıdır? Tabii ki değildir ama biz böyle insanlar değiliz. Bu şehre gelip, bazı şeyleri yapıp 'Ahh ne oldu!' demek çok mantıklı ve dürüstçe gelmiyor. Benim kimseyle ilgili durup dururken bir açıklamam da yok. Ali Koç'u da maça davet edeceğiz her zamanki gibi. Bizim hiçbir başkanla sorunumuz yok, bizim aramızda sorun olsa bu sahaya nasıl yansır? Benim de sert cevaplarım olmuştur, bundan sonra da olacaktır net söylüyorum. Kendi oyuncularımız, takımımız hakkında konuşursak sorun olmaz. Trabzonspor geçen sezonki yanlışının cezasını almıştır ama karşı taraf cezasını almamıştır."
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