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Ersun Yanal'ın Zenit'i yıkım planı belli!

Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 1-0 yendiği Zenit'le kritik bir rövanşa çıkacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal taktiğini belirledi. Tecrübeli çalıştırıcı, öğrencilerine sadece defans yapmanın yeterli olmayacağını ve kesinlikle gol bulmaları gerektiği düşüncesini aşılıyor

Kaynak: Haberturk
Ersun Yanal'ın Zenit'i yıkım planı belli!
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20 Şubat 2019 10:41
Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak kötü gidişini sürdüren Fenerbahçe'de gözler yarın Avrupa Ligi son 32 turunda oynanacak Zenit maçına çevrildi.

Teknik direktör Ersun Yanal, zorlu maçın taktiği için kurmayları ile yoğun bir mesaiye girdi. Tecrübeli çalıştırıcı, sadece defans yapmanın kendilerine yetmeyeceği ve kesinlikle gol bulmaları gerektiği konusunda öğrencilerine uyarılarda bulundu. Yanal'ın mücadelede ne olursa olsun akıllarının kenarında hep gol atma fikrinin bulunmasını istediği öğrenildi.

ORTA SAHA KURGUSU DEĞİŞİYOR

Yanal'ı en çok düşündüren mevki ise orta saha... Tolgay Arslan'ın sakatlığının tam olarak iyileşmemesinden ötürü riske edilmesi beklenmezken Elif Elmas'ın zorlu deplasmanda gereken sertliği sağlayıp sağlamayacağı konusunda çekingen olan Yanal'ın Roman Neustadter'i buraya kaydırabileceği ifade edildi. Ancak takımın geriye fazla gömülme olasılığı bu hamleyi rövanş için riskli kılıyor.

Yanal'ın diğer alternatifleri ise Moses ve Ayew'i orta sahaya çekmek.


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