Ersin Destanoğlu, Hull City radarında!

Hull City, kaleci Ivor Pandur'un takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle Beşiktaş forması giyen Ersin Destanoğlu'nu gündemine aldı.

calendar 01 Eylül 2025 10:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Ersin Destanoğlu, Hull City radarında!
Championship Ligi'ne etkili bir başlangıç yapamayan Hull City, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İngiliz ekibi, Hırvat kaleci Ivor Pandur'un takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle Beşiktaş forması giyen kaleci Ersin Destanoğlu'nu gündemine aldı.

Hull yerel basınında yer alan haberlere göre, Hull City 24 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmak istiyor.



Ancak olası transferin zorluğuna dikkat çekildi. Haberde, Beşiktaş'ın yüksek bir kiralama bedeli talep edeceği, Hull'un ise transfer kısıtlamaları nedeniyle bu ücreti karşılamasının zor olduğu belirtildi.

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş formasıyla 120 maça çıktı ve bu maçların 39'unda kalesini gole kapattı. Genç kalecinin sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.  

 


