Erol Bilecik: 'Geri dönüş yapmayı iyi biliriz'

Fenerbahçe Başkan Vekili ve Kulüp Sözcüsü Erol Bilecik, Olympiakos maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Maçla ilgili değerlendirmede bulunan ve taraftar desteğine dikkat çeken Erol Bilecik, "6. dakikada çok talihsiz bir golle maç başladı. Pelkas'ın direkten şutu bir anlamda maçın kırılma anıydı. O top çizgiden içeri girseydi, şu an bambaşka bir şey konuşuyor olabilirdik. Dolayısıyla bu kırılma anı olarak baktığımızda maç maalesef ondan sonra koptu. Olympiakos sonrasında neredeyse tüm gücüyle baskısını kurdu. Çok talihsiz bir akşam. Özellikle taraftarımızın hiç hak etmediği bir sonuç oldu. Bu sonuca rağmen 90 dakika hiç desteğini esirgemeyen büyük Fenerbahçe taraftarına, bu camiaya can-ı gönülden tekrardan Yönetim Kurulu adına muazzam derecede teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün bir manşet atsak, tamamen taraftara ayrılabilecek teşekkür olur. Can-ı yürekten teşekkürlerimi iletiyorum. Çok üzgünüz ama yolun başındayız. Önümüzde gerek lig, gerek UEFA'da oynanacak birçok maç var. Bu büyük camianın büyük takımı olarak geri dönüş yapmayı gayet iyi biliriz. Bu bizim genlerimizde de var. Gidişatımızda da var. Bu maçı geride bırakıp önümüzdeki bütün maçlara bakmaktan başka çaremiz de yok. Sonu güzel olabilecek gelişmelere imza atabileceğimize inanıyorum. Hiç kimse bu akşam ne umudunu kessin ne de geriye dönüp bu maçı hatırlasın." dedi.



Taraftarların desteğiyle ilgili soru üzerine değerlendirmeler yapan Erol Bilecik, "Geriye dönüp baktığımız zaman bugün bence manşet taraftar. Taraftara olan teşekkür. 90 dakika boyunca 1 dakika bile desteğini esirgemediler. Taraftarımız oyuncularımızı çağırdı, bağırlarına fazlasıyla bastı. Bunun karşılığını hem takım olarak hem de sportif başarı olarak önümüzdeki haftalarda vereceğimiz konusunda en ufak bir şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.



Taraftarlara seslenen yönetici, "Günün sonu itibarıyla son dönemlerini pandemiyle geçirmiş olan bir spor endüstrisi var. Fenerbahçe taraftar yapısı olarak, genleri itibarıyla tekrardan eski günlerine dönecektir. Bugün zaten böylesine olumsuz bir sonuç olmasına rağmen bağırlarına basıp 90 dakika desteğini esirgemeyen taraftar bunun sinyalini verdi. O bakımdan bu konuda benim şüphem yok. Buradan taraftara da büyük camiamıza da seslenişimiz şu; 1 dakika bile desteğinizi esirgemeden devam edin, güzel günler yakın." diyerek sözlerini tamamladı.



