Erol Bilecik: 'Fenerbahçe, haksızlığa seyirci kalmayacak'

Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Erol Bilecik, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limiti sonrası sosyal medya hesabından tepki gösterdi.



Erol Bilecik, "Adaletin olmadığı yerde ne sporun güzelliğinden ne de rekabetin heyecanından söz edebiliriz. Fenerbahçe her türlü adaletsizlikle mücadele etme gücüne fazlasıyla sahiptir! Kulübümüz bu haksızlığa asla seyirci kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.



FENERBAHÇE'NİN LİMİTİ 18.8 MİLYON EURO



Fenerbahçe, TFF tarafından belirlenen 154 milyon TL (18.8 milyon euro) harcama limiti üzerine internet sitesinden yayınladığı açıklamayla tepki göstermişti. Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Atılacak adımlar ve alınacak aksiyonlar doğrultusunda önümüzdeki günlerde camiamızı bilgilendireceğiz. Bu aşamada taraftarlarımızdan sabırlı ve gerektiği takdirde camia olarak atacağımız adımlar için de bir o kadar hazırlıklı olmalarını rica ediyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.



