Ernest Muçi, Trabzonspor'a gidiyor!

Beşiktaş ve Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bir yıl kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Muçi ve Trabzonspor sözleşme detaylarını konuşuyor.

calendar 05 Eylül 2025 16:33 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2025 17:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi.

TRABZONSPOR İLGİLENİYOR

Bordo-mavililer, Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi ile ilgileniyor. Trabzonspor, Arnavut futbolcu için teknik ekip ve scout ekibinden gelen olumlu raporun ardından Muçi'yi gündemine aldı ve transfer için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMA


Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş ve Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bir yıl kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Bordo-mavililer, Arnavut futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Muçi için satın alma opsiyonu zorunlu olmayacak. Muçi ve Trabzonspor sözleşme detaylarını konuşuyor.

FATİH TEKKE'DEN AÇIKLAMA

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, transferle ilgili, "Muçi'nin adı dün akşam geldi. Çok beğendiğim, yetenekli bir oyuncu. Görüşmeler devam ediyor. Beklentim olumlu, umarım olur." dedi.

BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ

24 yaşındaki Ernest Muçi, bu sezon Beşiktaş'ta 6 maçta süre buldu.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Ernest Muçi'nin, Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. [61Saat]

