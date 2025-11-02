Erman Toroğlu: 'Galatasaray, Ajax'ı düşündü'

02 Kasım
Konyaspor-Samsunspor
0-02'
02 Kasım
Beşiktaş-Fenerbahçe
20:00
02 Kasım
Young Boys-Basel
18:30
02 Kasım
FC Utrecht-NEC Nijmegen
18:45
02 Kasım
Bochum-Magdeburg
15:30
02 Kasım
Fortuna Düsseldorf-Kaiserslautern
15:30
02 Kasım
Paderborn-Greuther Fürth
15:30
02 Kasım
Westerlo-Genk
15:30
02 Kasım
OH Leuven-Gent
18:00
02 Kasım
St.Truiden-Royal Antwerp
20:30
02 Kasım
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
21:15
02 Kasım
RB Salzburg-Ried
16:30
02 Kasım
Wolfsberger AC-WSG Tirol
16:30
02 Kasım
Rapid Wien-Sturm Graz
19:00
02 Kasım
Lugano-St. Gallen
16:00
02 Kasım
FC Luzern-Grasshopper
18:30
02 Kasım
FC Groningen-FC Twente
16:30
02 Kasım
AVS Futebol SAD-Tondela
18:30
02 Kasım
Arouca-Moreirense
21:00
02 Kasım
FC Porto-Braga
23:30
01 Kasım
Torpedo Moscow-PFC Sochi
0-0IPT
02 Kasım
FC Orenburg-PFC Sochi
3-1
02 Kasım
Baltika-FK Akhmat
17:00
02 Kasım
FC Krasnodar-S. Moskova
19:30
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
23:45
02 Kasım
Bari-Cesena
17:00
02 Kasım
Catanzaro-Venezia
17:00
02 Kasım
Modena-Juve Stabia
17:00
02 Kasım
Monza-Spezia
19:15
02 Kasım
S. Rotterdam-Alkmaar
16:30
02 Kasım
Heracles-PEC Zwolle
1-119'
02 Kasım
Kayserispor-Kasımpaşa
17:00
02 Kasım
South Shields-Shrewsbury
15:00
02 Kasım
İstanbulspor-Pendikspor
0-0DA
02 Kasım
Manisa FK-Amed Sportif
0-1DA
02 Kasım
Boluspor-Bodrum FK
16:00
02 Kasım
Vanspor FK-Sakaryaspor
19:00
02 Kasım
FC Köln-Hamburger SV
17:30
02 Kasım
Wolfsburg-Hoffenheim
19:30
02 Kasım
West Ham United-Newcastle
17:00
02 Kasım
M.City-Bournemouth
19:30
02 Kasım
Levante-Celta Vigo
16:00
02 Kasım
Alaves-Espanyol
18:15
02 Kasım
Barcelona-Elche
20:30
02 Kasım
Real Betis-Mallorca
23:00
02 Kasım
Eastleigh-Walsall
17:15
02 Kasım
Brest-Lyon
22:45
02 Kasım
Port Vale-Maldon & Tiptree
18:00
02 Kasım
Gainsborough-Accrington Stanley
20:15
02 Kasım
Verona-Inter
0-02'
02 Kasım
Fiorentina-Lecce
17:00
02 Kasım
Torino-Pisa
17:00
02 Kasım
Parma -Bologna
20:00
02 Kasım
AC Milan-Roma
22:45
02 Kasım
Rennes-Strasbourg
17:00
02 Kasım
Lens-Lorient
19:15
02 Kasım
Lille-Angers
19:15
02 Kasım
Nantes-Metz
19:15
02 Kasım
Toulouse-Le Havre
19:15
02 Kasım
Sampdoria-Mantova
21:30

Erman Toroğlu: "Galatasaray, Ajax'ı düşündü"

Spor yazarı ve yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Trabzonspor derbisini köşesinde değerlendirdi.

calendar 02 Kasım 2025 12:58 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2025 13:06
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Erman Toroğlu: 'Galatasaray, Ajax'ı düşündü'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sözcü Spor yazarı ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray ile Trabzonspor'un 0-0 berabere kaldığı karşılaşmayı köşesinde değerlendirdi.

"TRABZONSPOR RASTGELE TOP OYNAMADI"

Toroğlu, Galatasaray'ın yıllardır iç sahada uyguladığı sert başlangıcı bu kez Trabzonspor'un engellediğini belirtti: 



"Galatasaray genelde iç sahada ilk 20-25 dakikada baskı yapar ve topu çabuk geri kazanır. Ama dün gece Trabzon takımı çok iyi top yaptı. Son yıllarda izlediğim en iyi Trabzonspor. Rastgele vurmuyorlar, yan pas geri pas yok. Hep ileri oynadılar. Top tekniği yüksek oyuncular olunca, Galatasaraylı futbolcular baskıya giderse çalım yeriz korkusuna kapıldı."

"ONUACHU VE OSIMHEN'DEN BEKLENTİ BÜYÜKTÜ"

İki takımın da golcüleri beklentilerin altında kaldı. Toroğlu, bunun sebebinin kanat oyuncularındaki verimsizlik olduğunu yazdı:

"Hem Onuachu hem Osimhen'den çok şey bekleniyordu ama etkili olamadılar. Çünkü istedikleri toplar gelmedi. Galatasaray'da Barış Alper ve Yunus hiç etkili değildi. Onlar iyi olunca Osimhen de iyi olur. Trabzon için de aynısı; kanatları işlemeyince Onuachu oyunun içinde olamadı. Hatta Lemina ondan daha çok top aldı."

"G.SARAY, AJAX'I DÜŞÜNDÜ"

Sarı-kırmızılıların tempo düşüklüğünde Şampiyonlar Ligi fikstürünün etkili olduğunu söyleyen Toroğlu: 

"Çarşamba Ajax maçı var. Galatasaray'ın tam gaz oynamaması normal. Çünkü oradan alınacak galibiyet Şampiyonlar Ligi yolunu açar. Ligde puan kaybetsen telafi edebilirsin ama Avrupa'da edemezsin."

"TRABZONSPOR İYİ YOLDA"

Toroğlu, eksiklere rağmen Trabzonspor'un doğru yolda olduğuna dikkat çekti:

"Trabzonspor eksiklerine rağmen iyi yolda. Bu sezon iyi işler yapacaklar gibi duruyor."

"BARIŞ ALPER DİKİŞ TUTMAZ"

Galatasaray'ın milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz'la ilgili sert bir yorum yapan Toroğlu: 

"Barış Alper dikişi Galatasaray'da tutmaz. Seyirciyle bir türlü barışamadı. Galatasaray da ondan gelecek parayı bir daha zor bulur."

"KIRMIZI KART DOĞRUYDU"

Hakem performansını da değerlendiren Toroğlu, kararın isabetli olduğunu belirtti: 

"Hakem birkaç sarı kartı atladı ama kırmızı yüzde yüz doğruydu. VAR'a bırakmaması artı puan."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
5 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
6 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.