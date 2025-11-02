Erman Toroğlu: 'Galatasaray, Ajax'ı düşündü'

Sözcü Spor yazarı ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray ile Trabzonspor'un 0-0 berabere kaldığı karşılaşmayı köşesinde değerlendirdi.
"TRABZONSPOR RASTGELE TOP OYNAMADI"
Toroğlu, Galatasaray'ın yıllardır iç sahada uyguladığı sert başlangıcı bu kez Trabzonspor'un engellediğini belirtti:
"Galatasaray genelde iç sahada ilk 20-25 dakikada baskı yapar ve topu çabuk geri kazanır. Ama dün gece Trabzon takımı çok iyi top yaptı. Son yıllarda izlediğim en iyi Trabzonspor. Rastgele vurmuyorlar, yan pas geri pas yok. Hep ileri oynadılar. Top tekniği yüksek oyuncular olunca, Galatasaraylı futbolcular baskıya giderse çalım yeriz korkusuna kapıldı."
"ONUACHU VE OSIMHEN'DEN BEKLENTİ BÜYÜKTÜ"
İki takımın da golcüleri beklentilerin altında kaldı. Toroğlu, bunun sebebinin kanat oyuncularındaki verimsizlik olduğunu yazdı:
"Hem Onuachu hem Osimhen'den çok şey bekleniyordu ama etkili olamadılar. Çünkü istedikleri toplar gelmedi. Galatasaray'da Barış Alper ve Yunus hiç etkili değildi. Onlar iyi olunca Osimhen de iyi olur. Trabzon için de aynısı; kanatları işlemeyince Onuachu oyunun içinde olamadı. Hatta Lemina ondan daha çok top aldı."
"G.SARAY, AJAX'I DÜŞÜNDÜ"
Sarı-kırmızılıların tempo düşüklüğünde Şampiyonlar Ligi fikstürünün etkili olduğunu söyleyen Toroğlu:
"Çarşamba Ajax maçı var. Galatasaray'ın tam gaz oynamaması normal. Çünkü oradan alınacak galibiyet Şampiyonlar Ligi yolunu açar. Ligde puan kaybetsen telafi edebilirsin ama Avrupa'da edemezsin."
"TRABZONSPOR İYİ YOLDA"
Toroğlu, eksiklere rağmen Trabzonspor'un doğru yolda olduğuna dikkat çekti:
"Trabzonspor eksiklerine rağmen iyi yolda. Bu sezon iyi işler yapacaklar gibi duruyor."
"BARIŞ ALPER DİKİŞ TUTMAZ"
Galatasaray'ın milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz'la ilgili sert bir yorum yapan Toroğlu:
"Barış Alper dikişi Galatasaray'da tutmaz. Seyirciyle bir türlü barışamadı. Galatasaray da ondan gelecek parayı bir daha zor bulur."
"KIRMIZI KART DOĞRUYDU"
Hakem performansını da değerlendiren Toroğlu, kararın isabetli olduğunu belirtti:
"Hakem birkaç sarı kartı atladı ama kırmızı yüzde yüz doğruydu. VAR'a bırakmaması artı puan."