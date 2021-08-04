Eriksen futbola dönecek mi? İlk kez İtalya'ya gitti

Rahatsızlığının ardından ilk kez İtalya'ya giden Christian Eriksen, Inter yöneticileriyle görüşme yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Eriksen futbola dönecek mi? İlk kez İtalya'ya gitti
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04 Ağustos 2021 00:33
EURO 2020'de Danimarka ile çıktığı ilk maçta kalp rahatsızlığı geçiren Christian Eriksen rahatsızlığının ardından ilk kez İtalya'ya gitti.

İtalya'da Interli yöneticilerle bir araya gelen ve sağlık durumu hakkında bilgi veren Eriksen'in teknik direktör Simeone ve takım arkadaşlarıyla da bir araya geleceği kaydedildi.

Henüz rahatsızlığının üzerinden çok fazla geçmediği için futbola dönüşü konusunda aceleci davranılmayacağı habeleri İtalyan basınında yer alırken yıldız ismin sağlık durumunun seyrine göre yıl sonuna kadar tekrar konuşulmasının beklendiği kaydedildi.

Eriksen'in kalbine defibrilatör takılması nedeniyle Serie A kuralları gereği Danimarkalı oyuncunun Inter kariyerinin bittiği yorumları yapılmaya devam ediyor. Oyuncunun eğer futbola dönüşü gerçekleşirse büyük olasılıkla farklı bir ligde oynayacağı ifade ediliyor.


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