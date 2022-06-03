Ergin Ataman: 'Kötü olanları herkes gördü'

ING Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Finali dördüncü maçında Galatasaray Nef'e deplasmanda 86-81 mağlup olan Anadolu Efes'te baş antrenör Ergin Ataman maç sonrası görüşlerini açıkladı.



İşte Ergin Ataman'ın sözleri:



"Güzel bir seri oluyor. Galatasaray Nef takımını kutluyorum. Bugün özellikle pota altını çok iyi kullandılar. Galatasaray Nef taraftarı da müthiş bir atmosfer yarattı. Çok iyi bir maç oldu. Kötü olanları ise benim belirtmeme gerek yok, maalesef herkes gördü."









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