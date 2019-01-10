1.4 milyon Euro alacağı için TFF'ye başvuran Galatasaray'ın golcü futbolcusu Eren Derdiyok, Florya'da kadrodışı kalan Serdar Azizle birlikte antrenman yapıyor.
Sarı-Kırmızılı kulüple yollarını ayıracak olan Eren'e eski kulübü Kasımpaşa talip oldu.
Gurbetçi oyuncunun Galatasaray'la ilişkisi kesilirse Diagne'ye alternatif arayan Kasımpaşa, Eren'e teklifin yapacak.
Eren Derdiyok'un Galatasaray'la olan sözleşmesi Haziran 2019'da bitecek.
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Sarı-Kırmızılı kulüple yollarını ayıracak olan Eren'e eski kulübü Kasımpaşa talip oldu.
Gurbetçi oyuncunun Galatasaray'la ilişkisi kesilirse Diagne'ye alternatif arayan Kasımpaşa, Eren'e teklifin yapacak.
Eren Derdiyok'un Galatasaray'la olan sözleşmesi Haziran 2019'da bitecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın