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Eren Derdiyok'a Türkiye'den talip var

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen ancak 'sezon sonuna kadar ayrılmam' diyen Eren Derdiyok'a Süper Lig'den talip çıktı.

Kaynak: Sabah
Eren Derdiyok'a Türkiye'den talip var
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10 Ocak 2019 09:25
1.4 milyon Euro alacağı için TFF'ye başvuran Galatasaray'ın golcü futbolcusu Eren Derdiyok, Florya'da kadrodışı kalan Serdar Azizle birlikte antrenman yapıyor.

Sarı-Kırmızılı kulüple yollarını ayıracak olan Eren'e eski kulübü Kasımpaşa talip oldu.

Gurbetçi oyuncunun Galatasaray'la ilişkisi kesilirse Diagne'ye alternatif arayan Kasımpaşa, Eren'e teklifin yapacak.

Eren Derdiyok'un Galatasaray'la olan sözleşmesi Haziran 2019'da bitecek.

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