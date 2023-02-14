Erdem Canpolat: 'Cehennemden zamanında çıktık'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketlerinin ardından Kasımpaşa'nın genç kalecisi Erdem Canpolat, Alman basınına açıklamalarda bulundu. Erdem Canpolat, Hatayspor maçının ardından yaptıkları otel değişikliği sebebiyle hayatlarının kurtulduğunu belirtti.



21 yaşındaki kalecinin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;



"Hatay'daki asıl takım otelimiz depremde tamamen yıkıldı. Geriye dönüp baktığımızda, orada kalmadığımız için çok şanslıydık. Bizim yaşadıklarımızdan daha kötü şeyler de olabilirdi. Cehennemdi. Yorganın altına saklandım ve Allah'ın bizi koruyacağını umdum. Otel çökebilirdi. Buradan çok çabuk gitmem gerektiğini biliyordum. Bir tişört, pantolon ve havlu kumaştan yapılmış beyaz otel terliklerini giyip kırık camların üzerinden geçtim."



"CANLI ÇIKABİLİR MİYİZ, DİYE SORDULAR"



"Koridorda diğer oyuncularla karşılaştım. Sordular: Bu nedir? Buradan canlı çıkabilir miyiz? Otel bir labirent gibiydi. Ancak bir süre sonra yola çıkmayı başardık. Aniden otelin tekrar sallandığını gördük. Çoğumuz şoktaydık. Ancak sığınak artçı şoka dayandı. Yavaş yavaş diğer ekip üyeleri, eğitmenler ve süpervizörler de oteli terk etmeyi başardı. Birçoğu saatler veya dizüstü bilgisayarlar gibi değerli eşyalarını geride bıraktı."



"CEHENNEMDEN ÇIKTIK"



"Eve erken yolculuk hemen organize edildi. Takım otobüsü bizi havaalanına götürdü, kulüp başkanı özel bir uçakla İstanbul'a dönüş ayarlamıştı. Havalimanına giderken yıkılmış evler gördük. Tam bir çılgınlıktı. Allah'a şükür cehennemden zamanında çıkmayı başardık."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ