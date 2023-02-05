Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

Türkiye'nin önemli kayak merkezi Erciyes'te pistler hafta sonu yerli ve yabancı turistleri ağırladı.



Erciyes AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "İç Anadolu'nun zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'nda hafta sonu olmasının da etkisiyle pistlerde yoğunluk yaşandı.



Pistleri dolduran yerli ve yabancı ziyaretçiler, Tekir, Hisarcık, Hacılar ve Develi kapılardaki tesislerde, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.



Modern liftleri ve son teknoloji teleferik sistemiyle yaklaşık 25 kilometrekarelik alana yayılan kayak merkezi, 21 bin 300 metre uzunluğunda ve saatteki taşıma kapasitesi 25 bin 500 kişi olan ikisi gondol 18 mekanik tesis ağıyla misafirlerine farklı noktalarda kayak yapma imkanı sunuyor.





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