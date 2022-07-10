Emre Akbaba'ya övgü: "Nazar değmesin"

Emre Akbaba, Galatasaray'ın Sturm Graz ile oynadığı hazırlık maçına damga vurdu. Galatasaray'a geri dönen Emre Akbaba yeni sezona fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Tecrübeli yıldız sosyal medyada övgüye boğuldu. İşte detaylar...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Emre Akbaba'ya övgü: 'Nazar değmesin'
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10 Temmuz 2022 13:35
Emre Akbaba, 2. Galatasaray dönemine muazzam bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz sezonu Aytemiz Alanyaspor'da geçiren tecrübeli orta saha, başarılı bir yılı ardında bırakmıştı.

Okan Buruk tarafından Sturm Graz maçında ilk 11'de yer verilen milli oyuncu ilk maçında asist yapmayı başardı.

EMRE AKBABA FIRTINASI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Emre Akbaba'nın hazırlık maçındaki performansı ve Oğulcan Çağlayan'ın attığı gole yaptığı asist Galatasaraylı taraftarları mest etti.

29 yaşındaki yıldızın Sturm Graz maçında ortaya koyduğu performans sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Birçok taraftar Emre Akbaba'yı övgüye boğdu ve formundan dolayı mutluluğunu ortaya koydu.

İşte o yorumlardan birkaçı:



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