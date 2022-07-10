Emre Akbaba'ya övgü: 'Nazar değmesin'

Emre Akbaba, 2. Galatasaray dönemine muazzam bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz sezonu Aytemiz Alanyaspor'da geçiren tecrübeli orta saha, başarılı bir yılı ardında bırakmıştı.Okan Buruk tarafından Sturm Graz maçında ilk 11'de yer verilen milli oyuncu ilk maçında asist yapmayı başardı.Emre Akbaba'nın hazırlık maçındaki performansı ve Oğulcan Çağlayan'ın attığı gole yaptığı asist Galatasaraylı taraftarları mest etti.29 yaşındaki yıldızın Sturm Graz maçında ortaya koyduğu performans sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Birçok taraftar Emre Akbaba'yı övgüye boğdu ve formundan dolayı mutluluğunu ortaya koydu.