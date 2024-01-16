Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, playofflarda sağlıklı olmanın bu sezon MVP ödülünü tekrar kazanmaktan daha önemli olduğunu söyledi.



Embiid, bir başka MVP ödülü kazanma konusunda endişeli olmadığını ve sağlığına öncelik verip 76ers ile playoff yarışına hazırlanmayı tercih ettiğini açıkladı:



"Ne kadar maç oynadığım önemli değil, yılın geri kalanında sağlıklı olmayı hedefliyorum."



29 yaşındaki oyuncu, 76ers formasıyla harika bir sezon daha geçirmesine rağmen şimdiden 10 maç kaçırmış durumda. Bu durum kendisini, uygun adayların kendi takımlarında en az 65 maçta oynamasını gerektiren MVP ödülü için diskalifiye edilme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.



2022-23 sezonunda ödülü kazanmış olan Embiid ayrıca şunları ekledi:



"Ödülü zaten kazanmıştım. Eğer ikinci bir şansım olursa, yine kazanmak isterim fakat bunun için kendimi zorlamayacağım. Oyunum her zaman benim adıma konuşur. Şu anda kazanıyoruz. Asıl mesele bu.



Buna devam etmeliyiz ve MVP tartışmalarında yer almak için istatistikleriniz de olmalı, ki bu da harika. Ancak günün sonunda eğer gerekli olan maç miktarını karşılayamazsam, sorun değil."



Embiid bu sezon 28 maçta 34.9 sayı, 11.7 ribaund ve 5.9 asist ortalamalarına sahip.



