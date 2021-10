Elijah Bryant: Nasıl biri?

Anadolu Efes'in yeni transferi 26 yaşındaki Amerikalı gard Elijah Bryant oldu. Elijah Bryant'ı yakından tanıyalım.



Öncelikle Bryant'ın kariyerine göz atalım:



Basketbola oldukça küçük yaşlarda başlayan Elijah Bryant, New Hampton School ile basketbola resmi bir adım attı. Bu okulda 13 sayı, 4 asist, 4 ribaunt ortalamaları yakalayan Amerikalı oyuncu, takımının Huskies'e karşı NEPSAC AAA finalini kazanmasını sağladı. Üniversite kariyerine Elon'da başlayan Bryant 14.2 sayı, 4.2 ribaunt, 2.7 asist ve 1.3 top çalma istatistikleriyle verimli bir çaylak sezonu geçirdi. Üniversite bölgesinde Yılın Çaylağı seçilen Bryant, bir sonraki sezon olan 2015/16 öncesi Brigham Young Üniversitesi'ne transfer olarak daha büyük sahneye attım. BYU'da 11.7 sayı, 3.6 ribaunt ve 2.2 asist ortalamaları yakalayan Bryant'ın daha da parlamasına o sezon sonunda geçirdiği diz sakatlığı engel oldu. Bryant, o sezon 7 üçlük isabetiyle 39 sayı attığı Portland maçında en verimli performansını sergiledi.



Elijah Bryant, sakatlığı atlattıktan sonra tekrar yükseliş grafiğini sürdüren Bryant, bölgesinin en skorer ikinci oyuncusu oldu. 2018 sezonunda West Coast Conference'de en iyi oyuncu kadrosuna da seçilen Bryant, o sezon sonunda profesyonel olacağını açıkladı.



2018 draftında seçilemeyen Elijah Bryant, soluğu İsrail Ligi takımlarından Hapoel Eliat'ta aldı. İsrail Ligi'nde olağanüstü performanslar sergileyen Bryant, kasım ayında en iyi oyuncu ödülünü aldı. Eliat'ta 36 maç oynayan Bryant, sezonu 17.5 sayı ve 19.4 verimlilik puanıyla kapattı. Bryant 2018/19 sezonunda İsrail Ligi'nin en iyi 5'ine seçildi.



2019 yazında Milwaukee Bucks ile NBA Summer League organizasyonuna katılan Amerikalı oyuncu, 14.2 sayı, 4 ribaunt ve 3.2 asist ortalamaları yakaladı. 23 Haziran'da ise Maccabi Tel Aviv ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 5 Şubat 2020'de 21 sayı ile Khimki'ye karşı EuroLeague kariyerinin en verimli maçını oynayan Bryant, 10 Mayıs'ta Maccabi'den ayrılarak Milwaukee Bucks'a transfer oldu.



Milwaukee Bucks ile 13 Mayıs 2021'de sözleşme imzalayan Bryant, şampiyon takımın bir parçası oldu. 11 playoff maçında süre alan Amerikalı yıldız, şampiyonluk yüzüğünü takmayı başardı.



NASIL BİR OYUNCU?



Elijah Bryant, istatistiklerinden daha fazlasını sahaya koyan bir oyuncu. Maccabi formasıyla EuroLeague'de izleyenler bunu gördü. İstikrarlı, vazgeçmeyen ve parkede olduğu her an konsantre olan Bryant, Anadolu Efes'te ihtiyaçlara cevap verebilecek bir oyuncu. Oyunun özellikle savunma yönünde çok güçlü olan Bryant, tuttuğu oyuncuyu kilitlemesiyle dikkatleri çekti. Maccabi'deki birebir hücumlarda topu fazla alamayan Bryant, hücum açısından kendini gösteremedi ancak üçlük çizgisinin gerisinden çok iyi olduğunu da fırsat bulduğunda bize gösterdi.





