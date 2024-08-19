Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, en sevdiği oyuncu Kevin Durant'i playofflardan elediği için "kötü hissettiğini" söyledi.



Edwards, önceki sezon Timberwolves'u Batı Konferansı finaline taşıyarak NBA'de adını daha geniş kitlelere duyurmuş, ancak o noktaya ulaşmak için çocukluk idolünü devirmek durumunda kalmıştı.



Eski oyuncu Jalen Rose ve Phoenix Suns süperstarı Durant ile Fanatics Fest'teki bir panelde konuşan Edwards, KD'yi yendiği için pişmanlık duyduğunu açıkladı:



"Yalan yok, biraz kötü hissetmiştim. Kendisi en sevdiğim oyuncu olduğu için onu bu şekilde evine yollamak istemezdim."



Timberwolves ekibinin Durant'li Suns'ı süpürdüğü playoff ilk turunda 23 yaşındaki oyuncu, maç başına 31 sayı atarak serideki en skorer isim olmuştu. Durant ise 26.8 sayı ortalamayla oynamıştı.



Edwards ve Durant ikilisi, bu yaz Olimpiyat altın madalyası yolunda ABD Milli takımında bir araya geldi ve bu süreçte maç başına ortalama 12'şer sayı kaydettiler.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU