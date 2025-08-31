31 Ağustos
Başakşehir-Eyüpspor
0-0
31 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
1-3
31 Ağustos
Alanyaspor-Beşiktaş
0-07'
31 Ağustos
Trabzonspor-Samsunspor
0-05'
31 Ağustos
Keçiörengücü-Arca Çorum FK
1-2
31 Ağustos
Pendikspor-Sivasspor
2-1
31 Ağustos
A.Demirspor-Amed Sportif
0-07'
31 Ağustos
Serik Belediyespor-Bodrum FK
0-05'
31 Ağustos
Wolfsburg-Mainz 05
1-1
31 Ağustos
B. Dortmund-Union Berlin
3-0
31 Ağustos
FC Köln-Freiburg
1-0DA
31 Ağustos
Brighton-M.City
2-1
31 Ağustos
N. Forest-West Ham United
0-3
31 Ağustos
Liverpool-Arsenal
1-0
31 Ağustos
Aston Villa-C.Palace
0-137'
31 Ağustos
Celta Vigo-Villarreal
1-1
31 Ağustos
Real Betis-Athletic Bilbao
0-172'
31 Ağustos
Espanyol-Osasuna
0-0DA
31 Ağustos
Rayo Vallecano-Barcelona
22:30
31 Ağustos
Genoa-Juventus
0-1
31 Ağustos
Torino-Fiorentina
0-0
31 Ağustos
Inter-Udinese
21:45
31 Ağustos
Lazio-Verona
21:45
31 Ağustos
Angers-Rennes
1-1
31 Ağustos
Le Havre-Nice
3-1
31 Ağustos
AS Monaco-Strasbourg
3-2
31 Ağustos
Paris FC-Metz
3-2
31 Ağustos
Lyon-Marsilya
21:45
31 Ağustos
Fortuna Sittard-NEC Nijmegen
3-2
31 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-4
31 Ağustos
PEC Zwolle-FC Utrecht
0-2
31 Ağustos
NAC Breda-Alkmaar
0-1
31 Ağustos
Kaiserslautern-Darmstadt
3-1
31 Ağustos
Magdeburg-Greuther Fürth
4-5
31 Ağustos
Dynamo Dresden-Schalke 04
0-1
31 Ağustos
Gent-Club Brugge
1-1
31 Ağustos
OH Leuven-Standard Liege
1-0
31 Ağustos
Union St.Gilloise-Anderlecht
2-0
31 Ağustos
Genk-Zulte Waregem
3-260'
31 Ağustos
Austria Wien-Altach
1-0
31 Ağustos
Hartberg-Rapid Wien
0-1
31 Ağustos
WSG Tirol-Wolfsberger AC
1-1
31 Ağustos
Lausanne-St. Gallen
1-2
31 Ağustos
Young Boys-Lugano
3-1
31 Ağustos
Servette-FC Luzern
2-2
31 Ağustos
Tondela-Estoril
2-2
31 Ağustos
Alverca-Benfica
0-276'
31 Ağustos
Santa Clara-Estrela da Amadora
22:30
31 Ağustos
Rio Ave-Braga
22:30
31 Ağustos
Akron Togliatti-Baltika
0-2
31 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Samara
2-2
31 Ağustos
CSKA Moskova-FC Krasnodar
1-1
31 Ağustos
Dynamo Makhachkala-Dinamo Moscow
0-048'

Edson Alvarez: "Dinlenmeye gelmedim!"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, Gençlerbirliği maçı sonrası konuştu.

calendar 31 Ağustos 2025 21:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Edson Alvarez: 'Dinlenmeye gelmedim!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Meksikalı futbolcu, "Önemli bir galibiyet elde ettik. Takım ve bireysel olarak geliştireceğiniz şeyler vardır. En iyi performansımdan uzaktayım. Galibiyetten ötürü mutluyum. Yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Edson Alvarez, "Oyuncularımızın hepsi iyi. Ben de katkı sağlamaya geldim, dinlenmeye gelmedim! Biz bir aileyiz, herkes elinden gelenin en iyisini yapacak." sözleriyle açıklamalarına devam etti.


Edson Alvarez, "Kendi oyun stilim hakkında şunu söyleyebilirim; defansif olarak kuvvetliyim ama toplu oyunu, gol atmayı çok severim. Takım arkadaşlarımı tanıdıkça ben onları, onlar beni yukarıya çıkaracaktır." dedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
10 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
11 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
12 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
13 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
14 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.