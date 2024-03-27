Edin Dzeko'ya Suudi Arabistan'dan flaş teklif!

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko'ya yıllık 11 milyon euro kazanabileceği bir teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Edin Dzeko'ya Suudi Arabistan'dan flaş teklif!
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27 Mart 2024 13:04
Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko'ya flaş bir transfer teklifi geldi. 

Sportam'ın haberine göre; Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Edin Dzeko'ya talip oldu.

YILLIK 11 MİLYON EURO MAAŞ 

Al-Hilal'in Dzeko'yu takip ettiği belirtilirken, yıldız oyuncuya yıllık 11 milyon euro maaş kazanabileceği bir teklifte bulunulduğu ifade edildi. 

DZEKO TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Haberde, Dzeko'nun kariyerini sonlandırmadan önce bu teklife sıcak baktığı kaydedildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Fenerbahçe ile 2025 yılına dek sözleşmesi bulunan Dzeko, Sarı-lacivertlilerde 37 maça çıkarken, 22 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. 

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