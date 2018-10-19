Eden Hazard: 'Futbolu Chelsea'de bırakabilirim'

CHELSEA'DE BIRAKABİLİRİM

GELECEKTE NE OLUR BİLEMEM

Premier Lig devi Chelsea'nin Belçikalı yıldız orta saha oyuncusu Eden Hazard, İngiliz medyasına geleceği ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Ronaldo'nun Juventus'a transferinin ardından, Madrid ekibine geçmesi beklenen ancak takımında kalan Hazard, bu durumu sorun etmediğini belirtti.27 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu konu ile ilgili,dedi.Real Madrid'e transferi gerçekleşmemesinin bir sorun teşkil etmediğini de belirten Eden Hazard,dedi.