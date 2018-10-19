  •  
    Beşiktaş ve G.Saray'a flaş transfer yanıtı geldi
  •  
    Bu fotoğrafa iyi bakın! FM19 da işaretini verdi
  •  
    Henry Onyekuru kaç maç kaçıracak? Dönüş...
  •  
    "UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düşmeliyiz ve..."
  •  
    Süper Lig'deki yıldızlar! PES2019'un güçleri belli

Eden Hazard: "Futbolu Chelsea'de bırakabilirim"

Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard, futbolu bırakacağı takımı açıkladı ancak transfer için de kapıyı açık bıraktı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Eden Hazard: 'Futbolu Chelsea'de bırakabilirim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ekim 2018 16:21
Premier Lig devi Chelsea'nin Belçikalı yıldız orta saha oyuncusu Eden Hazard, İngiliz medyasına geleceği ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Ronaldo'nun Juventus'a transferinin ardından, Madrid ekibine geçmesi beklenen ancak takımında kalan Hazard, bu durumu sorun etmediğini belirtti.

CHELSEA'DE BIRAKABİLİRİM

27 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu konu ile ilgili, "Futbolu Chelsea'de bırakabilirim, bu benim için sorun değil. Bu kulüpte çok mutluyum, takaımımla da. Ayrıca, ailem de burada mutlu." dedi.

GELECEKTE NE OLUR BİLEMEM

Real Madrid'e transferi gerçekleşmemesinin bir sorun teşkil etmediğini de belirten Eden Hazard, "Eğer İspanya'ya gitmezsem, bu sorun değil. Chelsea taraftarını seviyorum. Ayrıca, onların da beni sevdiğini düşünüyorum. Gelecekte ne olur bilemem. Mutlu olacağım, sadece bu." dedi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için