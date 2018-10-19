Eden Hazard: 'Futbolu Chelsea'de bırakabilirim'

Premier Lig devi Chelsea'nin Belçikalı yıldız orta saha oyuncusu Eden Hazard, İngiliz medyasına geleceği ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Ronaldo'nun Juventus'a transferinin ardından, Madrid ekibine geçmesi beklenen ancak takımında kalan Hazard, bu durumu sorun etmediğini belirtti.
CHELSEA'DE BIRAKABİLİRİM
27 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu konu ile ilgili, "Futbolu Chelsea'de bırakabilirim, bu benim için sorun değil. Bu kulüpte çok mutluyum, takaımımla da. Ayrıca, ailem de burada mutlu." dedi.
GELECEKTE NE OLUR BİLEMEM
Real Madrid'e transferi gerçekleşmemesinin bir sorun teşkil etmediğini de belirten Eden Hazard, "Eğer İspanya'ya gitmezsem, bu sorun değil. Chelsea taraftarını seviyorum. Ayrıca, onların da beni sevdiğini düşünüyorum. Gelecekte ne olur bilemem. Mutlu olacağım, sadece bu." dedi.
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Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Ronaldo'nun Juventus'a transferinin ardından, Madrid ekibine geçmesi beklenen ancak takımında kalan Hazard, bu durumu sorun etmediğini belirtti.
CHELSEA'DE BIRAKABİLİRİM
27 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu konu ile ilgili, "Futbolu Chelsea'de bırakabilirim, bu benim için sorun değil. Bu kulüpte çok mutluyum, takaımımla da. Ayrıca, ailem de burada mutlu." dedi.
GELECEKTE NE OLUR BİLEMEM
Real Madrid'e transferi gerçekleşmemesinin bir sorun teşkil etmediğini de belirten Eden Hazard, "Eğer İspanya'ya gitmezsem, bu sorun değil. Chelsea taraftarını seviyorum. Ayrıca, onların da beni sevdiğini düşünüyorum. Gelecekte ne olur bilemem. Mutlu olacağım, sadece bu." dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın