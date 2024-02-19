Eden Hazard'dan Juan Mata itirafı!

Ekim ayında futbola veda eden Eden Hazard, birlikte forma giydiği en iyi oyuncuları açıkladı. Hazard'ın listesinde 2022-2023 sezonunda Galatasaray forması giyen Juan Mata da yer aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Eden Hazard'dan Juan Mata itirafı!
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19 Şubat 2024 17:29
Belçikalı eski yıldız Eden Hazard, birlikte forma giydiği en iyi oyuncuları açıkladı.

Hazard, birlikte forma giydiği en iyi oyuncular için; Luka Modric, Karim Benzema, Frank Lampard, Juan Mata ve Kevin de Bruyne'nin isimlerini verdi. Belçikalı eski yıldız, bu isimler için, "Listenin başındalar" dedi.

Öte yandan birlikte forma giydiği en yetenekli futbolcu sorusuna da cevap veren Hazard, Gaal Kakuta'nın ismini söyledi. Hazard, "Size bir isim söyleyeceğim. Bana yeteneği sordunuz. Kakuta, yetenek açısından açık ara bir numara" diye konuştu.

Lille, Chelsea ve Real Madrid formaları giyen Eden Hazard, Madrid'de yaşadığı üst üste sakatlıkların ardından ekim ayında futbola veda etmişti.

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