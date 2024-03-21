Dzeko'nun kızı Una'dan duygu dolu hareket

Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Dzeko'nun kızı Una saçlarını kanser tedavisi gören çocuklar için bağışladı.

, Fotoğraf; Instagram
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Dzeko'nun kızı Una'dan duygu dolu hareket
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21 Mart 2024 10:19
Fenerbahçe'de attığı gollerle taraftarların gönlünde taht kuran Edin Dzeko'nun kızı örnek bir davranışa imza attı.

Boşnak yıldızın kızı Una, saçlarını kanser tedavisi gören çocuklar için bağışladı.

Bu anlamlı jest, Dzeko ailesinin topluma olan duyarlılığını da bir kez daha gözler önüne serdi.



ROL MODELİ ANNESİ

Una'nın saç bağışı, kanserle mücadele eden çocuklara moral veren ve onların zorlu süreçlerinde yanlarında olduklarını hissettiren bir adım olarak nitelendiriliyor. Una'nın rol modeli geçmişte 2 kez saçını bağışlayan annesi Amra Dzeko.




 
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