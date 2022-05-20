Dursun Özbek'in listeleri belli oldu!

Galatasaray'da başkan adaylarından Dursun Özbek'in kurul listeleri belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek'in listeleri belli oldu!
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20 Mayıs 2022 16:56
Galatasaray'da 4-11 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü kongre öncesinde başkan adaylarından Dursun Özbek, listelerini Divan Başkanlığı'na teslim etti.

Erden Timur'un ise Sportif AŞ'de görev alacağı öğrenildi.

İşte Özbek'in yönetim kurulu listesinde yer alan isimler:

Başkan: Dursun Özbek

Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil

Yedekler: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu



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