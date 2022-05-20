Dursun Özbek'in listeleri belli oldu!

Galatasaray'da 4-11 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü kongre öncesinde başkan adaylarından Dursun Özbek, listelerini Divan Başkanlığı'na teslim etti.
Erden Timur'un ise Sportif AŞ'de görev alacağı öğrenildi.
İşte Özbek'in yönetim kurulu listesinde yer alan isimler:
Başkan: Dursun Özbek
Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil
Yedekler: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu
Erden Timur'un ise Sportif AŞ'de görev alacağı öğrenildi.
İşte Özbek'in yönetim kurulu listesinde yer alan isimler:
Başkan: Dursun Özbek
Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil
Yedekler: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu
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