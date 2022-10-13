Dünya şampiyonlarından anlamlı ziyaret

İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, şampiyonluk kupasıyla gazilere moral ziyaretinde bulundu.



Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ve şehit yakınlarını ziyaret eden dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'na, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ile bazı askeri erkan da eşlik etti.



Teknik Direktörü Osman Çakmak burada yaptığı konuşmada, vatanın birliği beraberliği için şehit olan kahramanların mekanlarının cennet olmasını dileyerek, "Şehitlerimizin bize emaneti olan evlatlarımıza her zaman sahip çıkıyoruz, annelerimizin babalarımızın ellerinden öpüyoruz. Her zaman söyledim, bazı şeyler tesadüf değildir. Burada bir söz vermiştik, kahraman gazi sporcu kardeşlerimizin azmiyle, yeteneğiyle, cesaretiyle dünya kupası sözünü vermiştik ve dünya kupasını da getirdik." diye konuştu.



Çakmak, "Dün Anıtkabir'deydik bugün de kahraman gazi arkadaşlarımın yanındayım. Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, dünyada ilk iki hastaneden biriydi, bugün dünyada birinci, ampute futbolun kuruluş noktası burası. Takımımızda teknik ekiple beraber 10 kişi buradan yetişmiş, 5'i de değişik kulüplerimizden yetişmiş. Ben de Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi'nde başladım, burada jübilemi yaptım. Burayla devamlı içli dışlıyım. Bir gazi olarak milli takım hocası olmamda herkesin çok payı var. Layıkıyla temsil etmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen da milli takımın "Korkusuzlar" ismini İstiklal Marşı'nın girişindeki "Korkma" kelimesinden aldığını belirterek, "Hiçbir maniden, zorluktan, 'yapamazsın, edemezsin' diyenlerden, dedirtenlerden korkmadan sahaya çıkıp aslanlar gibi tarih yazdılar. Onun için biz bu kupayı en başta evlatlarını göremeyecek anne ve babalara, baba ve annelerini göremeyecek evlatlara, şehitlerimize armağan ediyoruz, gazilerimize armağan ediyoruz. Biz bu duygularla sahaya çıktık, bu duygularla mücadele ettik." diye konuştu.



Ampute milli futbolcular, hastane bahçesinde organize edilen etkinlikte gaziler ile tek tek selamlaştıktan sonra, dünya kupasıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.



İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Türk bayrağından oluşan bir plaketi, bütün takım adına Osman Çakmak'a takdim etti. Ampute Milli Futbol Takım oyuncularına da gaziler tarafından çiçek verildi.



Konuşmaların ardından üzerinde "Kahramanlarımız hoş geldiniz" yazılı kırmızı beyaz süslü yaş pasta kesilerek bütün katılımcılara ikram edildi.





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