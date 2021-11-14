Dünya Kupası'nı garantileyen ülkeler belli oluyor

2022 Dünya Kupası'nda eleme maçlarının sonu gelmeden turnuvaya direkt katılma hakkı elde eden ekipler belli oluyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Dünya Kupası'nı garantileyen ülkeler belli oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Kasım 2021 02:55
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde son haftaya girilirken Katar bileti almayı garantileyen ekipler belli oldu.

Ev sahibi Katar'ın doğrudan katılım hakkı elde ettiği turnuvada elemelerde liderliklerini garantileyerek Dünya Kupası'na direkt gidecek ekipler de ortaya çıktı.

Dünya Kupası Elemeleri'nde Katar'ın haricinde Güney Amerika elemelerinde liderliğini garantileyen Brezilya'nın yanı sıra Avrupa'da Almanya, Danimarka, Fransa ve Belçika direkt katılım hakkını elde etti.

Önümüzdeki haftadan itibaren ise Dünya Kupası'na direkt gidiş bileti alan ekipler ve play-off oynayacak ülkeler netlik kazanmış olacak.

Tüm dünyanın ilgiyle takip edeceği 2022 Dünya Kupası 21 Kasım - 18 Aralık tarihlerinde oynanacak.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.