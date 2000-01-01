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Duncan: "Hall of Fame sınıfına girmek, basketbol yolculuğumun sonu diyebilirim"

San Antonio Spurs efsanesi Tim Duncan, 2020 Hall of Fame sınıfına seçilmesini, basketbol yolculuğunun "sonu" olarak adlandırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
San Antonio Spurs efsanesi Tim Duncan, 2020 Hall of Fame sınıfına seçilmesini, basketbol yolculuğunun "sonu" olarak adlandırdı.

43 yaşındaki Duncan, Kevin Garnett ve merhum Kobe Bryant ile birlikte 2020 HOF sınıfına giren, en yüksek profilli isimler.

TD, tüm kariyerini San Antonio'da geçirerek Spurs'u beş NBA şampiyonluğuna taşımış ve şimdiye kadarki en büyük uzun forvet olarak kabul edilmişti:

"İnanılmaz bir sınıf. Buradaki yolculuğun sonu gibi bir şey. Çok zevk aldığım, inanılmaz bir kariyerdi. Bunu, bir rüyayı gerçeğe dönüştürmek olarak tanımlamak bile yeterince makul olamaz. Bu noktada olacağımı hiç düşünmemiştim."

Spurs tarihinin en büyük oyuncusu olarak görülen Duncan, takım tarihinin sayılarda (26.496), ribaundlarda (15.091), bloklarda (3.020), dakikalarda (47.368) ve maçlarda (1.392) lideri konumunda. Lig tarihinde, double-double'larda (841) ve bloklarda beşinci, ribaundlarda altıncı ve sayı krallığında ise 14. sırada yer alıyor.


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