Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, son zamanlarda topladığı eleştirilere değindi ve Twitter'da kendisine saldıran kişilerden etkilenmediğini belirtti.



Söylediğini karşı tarafa sakınmadan iletmesiyle bilinen ve bazı kişilerce bu özelliğinden dolayı tepki gören Draymond, konuyla ilgili şunları söyledi:



"Muhtemelen, onlardan daha çok konuşabildiğim içindir. Bazı insanlar susmayı tercih ederler, bende bu yoktur. Bence pek çok insan da bunu kıskanıyor. Bu da onları ilgilendirir. Ben Twitter'da şimdiki oyuncuların söylediklerine oturup cevap verecek bir adam olacağımı düşünmüyorum. Bunlar genellikle basketbolda başarabileceklerini bildikleri şeyleri tam olarak başaramamış adamların işidir."



"BİR BOŞLUK HİSLERİ VAR"



Draymond, kariyerinin gidişatından oldukça memnun olduğunu da sözlerine ekledi:



"Göründüğü gibi, kariyerim ve ortaya koyduklarım konusunda kendimi gayet iyi hissediyorum. Ancak o adamlar kariyerlerinin sona erme şeklinden pek memnun kalmamışlar gibi. Belki de bir şampiyonlukları yoktur. Bazılarının 'Yılın Savunmacısı' ödülü de yok. Her nasıl düşünüyorlarsa artık, o boşluk hissi yüzünden Twitter'da içlerini döküyorlar."



