Dr. J: "Philly, Joel Embiid'siz şampiyon olamaz!"

Philadelphia 76ers efsanesi Julius Erving, 76ers'ın Joel Embiid olmadan şampiyonluğu kazanamayacağına inandığını açıkladı.



Takımın guardı Danny Green'in podcasti'ndeki bir röportajda Dr. J, Embiid'in kazanmayı genel olarak nasıl etkilediğini belirtti:



"Kesinlikle takımın liderlerinden biri. O olmadan, takım şimdi başarılı olsa da, zirveye kadar çıkabileceğini düşünmüyorum. O da diğer takımlarda bazı adamlar sakatlanmadıkları sürece. Ve buna bel bağlamak istemezsiniz. Tam gücünüzde olmak istersiniz. Onu dinlendirip ve sağlıklı tutmanız gerekiyor."



Bu sezon 35 maçta oynayan Embiid, 29.4 sayı ve 11.1 ribaund ortalamalarına sahip.



