Dorukhan Toköz 270 gün sonra döndü

Trabzonspor'da ligin 5. haftasındaki HangiKredi Ümraniyespor maçında sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağında yaralanma ve dış menüsküsündeki yırtık nedeniyle ameliyat edilen Dorukhan Toköz, bu sezon ilk kez forma giydi.
Ligde 2 Eylül'de oynanan karşılaşmada sakatlanan ve geçen hafta Bitexen Giresunspor maçıyla 270 gün sonra kadroya alınan Dorukhan, Corendon Alanyaspor karşılaşmanın 83. dakikasında Visca'nın yerine oyuna dahil oldu.
Ligde 2 Eylül'de oynanan karşılaşmada sakatlanan ve geçen hafta Bitexen Giresunspor maçıyla 270 gün sonra kadroya alınan Dorukhan, Corendon Alanyaspor karşılaşmanın 83. dakikasında Visca'nın yerine oyuna dahil oldu.
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