Dorukhan Toköz 270 gün sonra döndü

Trabzonspor'da uzun süre sakatlık geçiren ve formasından uzak kalan Dorukhan Toköz, 270 gün sonra sahalara döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dorukhan Toköz 270 gün sonra döndü
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03 Haziran 2023 23:25
Trabzonspor'da ligin 5. haftasındaki HangiKredi Ümraniyespor maçında sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağında yaralanma ve dış menüsküsündeki yırtık nedeniyle ameliyat edilen Dorukhan Toköz, bu sezon ilk kez forma giydi.

Ligde 2 Eylül'de oynanan karşılaşmada sakatlanan ve geçen hafta Bitexen Giresunspor maçıyla 270 gün sonra kadroya alınan Dorukhan, Corendon Alanyaspor karşılaşmanın 83. dakikasında Visca'nın yerine oyuna dahil oldu.

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