Dortmund'dan Mainz'a ligde kalma ikramı

Bundesliga 32. hafta mücadelesinde Dortmund, sahasında Mainz'ı konuk etti.



Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmayı Mainz 2-0 kazanarak haftanın sürpriz sonuçlarından birine imza attı.



33. dakikada Burkardt'ın golüyle öne geçen Mainz ilk yarıyı da önde kapattı. İkinci yarının hemen başında 49. dakikada Mateta'nın penaltı golü ile fark ikiye çıktı. Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamayınca Mainz sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Dortmund bu mağlubiyetle bu sezon sahasında 2. kez yenilgi yüzü görmüş oldu.



Bu sonuçla Dortmund 66 puanda kalırken Mainz ise 34 puana yükseldi ve düşme hattından uzaklaşarak nefes aldı.



Almanya Bundesliga'da oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:



E. Frankfurt 2-1 Schalke 04

B. Dortmund 0-2 Mainz 05

RB Leipzig 2-2 F. Düsseldorf

B. Leverkusen 3-1 Köln

Augsburg 1-3 Hoffenheim



