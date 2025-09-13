Domenico Tedesco: 'Oyunu domine edeceğiz'

ALİ KOÇ: "HOCAMIZIN 40. YAŞINI KUTLUYORUM" "40 yaş önemli bir yaş. Hocamızın 40. yaşını kutluyorum. Ne hedeflediyse de fazlasıyla başarmasını diliyorum." "ŞAMPİYONLUK BORCUMUZ VAR" "Bu camiaya şampiyonluk borcumuz var, bunu bu sene ödeyeceğiz. Avrupa Ligi'nde final hedefliyoruz. Tüpraş Stadı'nda Fenerbahçe'yi görebilirsiniz." "ORTAK AKILLA SEÇTİK" "Jose Mourinho ile yolları ayırdıktan sonra kurduğumuz kadronun DNA'sına ve taraftarın coşkulu futbol beklentisine uygun bir teknik adam seçmemiz gerekiyordu. Ortak akılla Domenico Tedesco'yu takımın başına geçirdik." "SEÇİM ODAKLI GİTMEDİK" "Seçim odaklı düşünmediğimiz için Todesco'yu göreve getirdik. Gelirleri kırdırıp, seçim öncesi bir şeyler yapmaya çalışırdık ama seçim odaklı gitmedik." "DEVİN ÖZEK'İN ÇOK EMEĞİ VAR" "Genç ama yetenekli sportif direktörümüz Devin Özek'in çok emeği var. Gençleşmemiz gerektiğini ve zekaya ihtiyaç duyduğumuzu, daha golcü oyuncular ve birçok mevkide oynayacak oyuncuların arttırılması gerektiğini söyledi. Lider oyuncular almamızı, hızlı oyuncular almamızı, şampiyonluk yaşamış oyuncuların daha fazla olması gerektiğini söyledi. Nokta atışı işler yaptık." ÜÇ BÜYÜK LİGDEN TEKLİF "Tedesco'ya Bundesliga, Premier Lig ve La Liga'dan teklifler geldi. Fenerbahçe'yi şampiyon yapma motivasyonu onu çok etkiledi. Kendisine teşekkür ederim. Bu sezonu şampiyon tamamlayacağımıza inanıyoruz." "Kanlı forması ve mücadelesiyle hatırlana Gökhan Gönül de aramıza katıldı. Daha önce 'Bir gün yollarımızın kesişmesini diliyorum' demişim ve bugün yollarımız kesişti." DEVİN ÖZEK: "TEDESCO BUNUN İÇİN NET İSİMDİ" "Domenico Tedesco'nun burada olmasından dolayı çok mutluyuz. Hibrit, çok yönlü ve zor sistemleri oynayan bir kadro kurmaya çalıştık. Tedesco bu kadroyu kullanmak için net bir isimdi." TEDESCO: "BU KADAR BÜYÜK DESTEĞİ GÖRMEK HARİKA" "Burada olmak benim ve ekibim adına gurur. Bu kadar büyük desteği başkan ve yönetimden görmek harika. Teşekkür ederim." "EVDE OTURMAK BENİM İÇİN KOLAY DEĞİLDİ" "Ocak ayından itibaren evde oturup fırsatları beklemek benim için çok iyi değildi. Ailemle olmak güzeldi ama enerjim çok, evde oturmaktan daha fazlasını yapmalıydım. Kulübün kendisi ve gücü, taraftarın büyüklüğü nedeniyle buraya geldim. Taraftarın yanı sıra takımın kalitesi çok yüksek." "TEK BAŞIMIZA BAŞARAMAYIZ" "Oyunculara, teknik direktöre, yönetime, başkana ve çalışanlara ihtiyacımız var. Tek başımıza başaramayız. Tekrar iyi zamana ulaşmak için birlikte olmalısınız. Bir an önce çalışmak için sabırsızlanıyorum."

"BENDEN BU CÜMLELERİ DUYMAZSINIZ"

"Benden asla "Yeni geldim, zamana ihtiyacım var" gibi cümleler duymayacaksınız. Çünkü bu benim yöntemim değil. Fenerbahçe'nin geçmiş maçlarını izledim. Kulübü ve ligi biliyorum. Ekibimde Gökhan Gönül'ün olması iyi. Sadece o değil, başkaları da var."

"YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK İŞ VAR"

"Tesiste her şey iyi. Yapmamız gereken çok iş var, gece çok zaman var. Şimdi tesislerde kalıyorum ama buradan ne zaman çıkacağımıza bakacağız. Şimdi işleri yoluna koyalım."

"BENİM ANA SİSTEMİM BU"

"Stuttgart alt yapısında büyük ve 10 yıl çalıştım. Orada dörtlü savunma ile oynattım. Benim ana sistemim bu. Aue dönemimde, takım 3'lü oynamak için kurulmuştu. Schalke'de de 3'lü oynayabileceğim bir takım vardı. Takımdaki ofansif kalite ve gücüne bakıyorum, bu takım 4'lü oynamak için kurulmuş."

"SÖZLER VERMEK YERİNE İŞ YAPMAYI TERCİH EDERİM

"Christoph Daum çok büyük bir efsane. Onunla kıyaslanmak ve bu soruya maruz kalmak bile büyük onur. Sözler vermek yerine iş yapmayı tercih ederim. Fenerbahçe ile oynayacağımız ilk maç için sabırsızlanıyorum."

"OYUNU DOMİNE EDECEĞİZ"

"Felsefemiz hücum yapmak olacak. Oyunu domine edeceğiz, sadece topa sahip olmak değil goller atıp tehlikeli pozisyonlar üretmemiz gerekiyor. Topa sahip olacağız ve çok atak yapacağız, şiddetli pres yapacağız topu hızlı geri kazanacağız."

- F.BAHÇE'DE EKSİKLER NE, NELER TESPİT ETTİNİZ? "Zor bir soru, cevabım bir önceki teknik direktör ve ekibine mesaj gibi olur. Benim tarzım bu değil ve bunu yapmak adil olmaz. Özgüven kazanmalıyız, bunun için de maçları kazanmalıyız."

"ASLA BAHANELER SUNMAM"

"Asla bahaneler sunmam. Hakem kararları için konuşmaya da alışkın biri değilim. Onların yaptığı iş de kolay değil. Rakiplerin de kapalı oynaması ve vakit geçirmesi yasak değil. Bunun doğru ve yanlış olduğunu tartışamaya, şikayet etmeye gerek yok. Rusya'da da benzer şeyler söylendi ama takıma bunlara odaklanmamalarını söyledim. Bizim üzerinde etkimizin olmadığı şeylerle vakit kaybedemeyiz."

"TARAFTARA MESAJIMIZ NET"

"Taraftara mesajımız net: Ben, teknik heyetim, idari heyetim, hepimiz maçları kazanabilmek için maksimumu yapacağız. Kendi ruhumu, kendi mentalitemi biliyoruz. Size bunun sözünü verebilirim. Benim tek rehberim takım ve kulübüm."