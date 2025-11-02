Domenico Tedesco'dan derbi toplantısı!

Fenerbahçe'de son haftalarda elde edilen galibiyetlerle birlikte hem moral hem de özgüven yükselirken, Başkan Sadettin Saran ve Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun takıma ilk günden itibaren aşıladığı "Kazanmak ya da kaybetmek değil, sonuna kadar mücadele etmek önemli" anlayışı, sarı-lacivertlileri bugünkü Beşiktaş derbisine farklı bir motivasyonla taşıdı.
Geçtiğimiz sezon ne ligde ne de kupada ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş karşısında üstünlük kuramayan Fenerbahçe'de bu durum hem teknik ekibin hem de futbolcuların üzerinde ciddi bir baskı oluşturmuştu. Ancak bu kez tablo değişti. Son dönemde hem Süper Lig'de hem Avrupa Ligi'nde alınan başarılı sonuçlar, Tedesco'nun sisteminin oturmasıyla birleşince takımın havası tamamen değişti. Samandıra'da artık herkesin benimsediği tek bir düşünce var: "Her şartta mücadele etmek."
"DERBİYLE TAÇLANDIRALIM!"
Teknik Direktör Domenico Tedesco da derbi öncesinde oyuncularıyla yaptığı toplantıda bu motivasyonu daha da güçlendirdi. Deneyimli teknik adamın, "Son haftalarda çok iyi bir ivme yakaladık. Şimdi bu çıkışı derbide alacağımız galibiyetle taçlandırmanın zamanı geldi. Beşiktaş sezona istediği gibi başlayamamış olabilir ama derbilerde atmosfer her zaman farklı olur. Siz de bunun bilincindesiniz. Son haftalardaki performansımızı sahaya yansıtır, yakaladığımız pozisyonları doğru değerlendirirsek kazanan taraf biz oluruz," sözleriyle futbolcularını motive ettiği öğrenildi.
