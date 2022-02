Domenec Torrent kadroyu yine değiştirdi!

Süper Lig'de Hatayspor deplasmanında G.Saray Teknik Direktörü olarak ilk maçına çıkan Domenec Torrent, ideal 11'ini bir türlü bulamadı.



Bugün sarı kırmızılı takımın teknik patronu olarak yedinci maçına çıkacak olan İspanyol futbol adamı yine ilk 11'de değişime gitti.



Torrent bir anlamda 'geleneği' bozmayacak zira İspanyol çalıştırıcı Galatasaray ilk 11'ini her hafta değiştirdi ve hiç iki maç üst üste aynı kadroyu sahaya sürmedi. 59 yaşındaki teknik direktör, öyle 1 ya da 2 değil her hafta sahaya sürdüğü kadroda en az 3 değişikliğe birden gitti.



Kadrodaki değişim her hafta sürdü



Domenec Torrent kısaca istediği ve aradığı Galatasaray 11'ini henüz bulamadı. Hatayspor maçında ilk maçına çıkan Torrent, Kasımpaşa karşılaşmasında 4, bir sonraki hafta Trabzonspor'a karşı ise ilk 11'de bir önceki haftaya göre tam 5 oyuncu değişikliği yaptı. İstediği sonuçlar ve oyun gelmedikçe de Torrent, bu değişimi her hafta sürdürdü; Alanya ve Kayseri maçlarında üçer değişiklik yaptı. İspanyol çalıştırıcı, 1-1 sona eren Kayserispor karşılaşmasında sahaya sürdüğü kadroya göre Göztepe deplasmanında ise ilk 11'de tam 5 değişikliğe imza attı.



En çok sağ ve sol bekler değişti



İspanyol hoca özellikle sağ ve sol bek bölgelerinde her hafta değişime gitti. İki hafta üst üste iki kanatta aynı bek partnerleri hiç görev alamadı. İspanyol teknik adamın Göztepe deplasmanında sahaya sürdüğü ilk 11'e göre bugün de 4 değişikliğe gitti.



Torrent'in bugün Rize maçında 11'de, Halil yerine Emre, Babel yerine Cicaldau, Pulgar yerine Berkan, Ömer Bayram yerine Van Aanholt'u sahaya sürdü.





